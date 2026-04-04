Com gol no fim, Guarani busca empate contra o Maranhão na estreia da Série C

Com um gol no fim, o Guarani começou a Série C do Campeonato Brasileiro com um empate. Neste sábado, a equipe paulista enfrentou o Maranhão e empatou em 1 a 1 Luiz Gustavo abriu o placar, mas Hebert fez o gol que igualou o marcador da partida disputada no Castelão, em São Luís (MA).

Situação da tabela

Com o empate, as duas equipes pontuaram pela primeira vez no torneio. Com uma unidade, os dois times ocupam a quarta posição, atrás de Maringá, Brusque e Botafogo-PB, que venceram nesta rodada.

📋 Resumo do jogo

🔵🔴 MARANHÃO 1 x 1 GUARANI 🟢⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série C (1ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

📅 Data: 4 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: às 17h (de Brasília)

Gols:

⚽ Luiz Gustavo, aos 30' do 2ºT (Maranhão)

⚽ Hebert, aos 52' do 2ºT (Guarani)

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Como foi o jogo?

A primeira etapa foi equilibrada. Em duelo marcado por muita chuva, os dois times tiveram boas chances nos 45 minutos iniciais. A primeira foi com os mandantes, quando Vander arriscou de longe, mas parou em Caíque França. Em seguida, o Guarani respondeu: João Paulo chutou da entrada da área, mas foi parado por um desvio de Tibúrcio.

O ímpeto do jogo diminuiu no segundo tempo. O Maranhão aproveitou uma das poucas chances do período para matar a partida. Aos 30 minutos, Rosivan cruzou, Caíque França saiu mal do gol e, no rebote, Luiz Gustavo bateu sem goleiro para abrir o placar. Apesar da pressão do Guarani na reta final da partida, os mandantes estavam garantindo a vitória. Porém, aos 51 minutos, Guilherme Parede cruzou e, após desvio na mão de Tibúrcio, o árbitro marcou pênalti.

Parede foi para a cobrança, mas parou em grande defesa de Jean. No entanto, Hebert conseguiu aproveitar o rebote e igualou o marcador, garantindo o primeiro ponto do Bugre.

Próximos jogos

Maranhão

Imperatriz x Maranhão | 3ª rodada da Copa do Nordeste

Data e hora: 8/4 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Frei Epifânio D'Abadia, em Imperatriz (MA)

Guarani

Guarani x Volta Redonda | 2ª rodada da Série C

Data e hora: 12/4 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Veja outros resultados da Série C neste sábado:

Brusque 2 x 1 Caxias

Maringá 3 x 2 Ferroviária

Botafogo-PB 1 x 0 Barra-SC

Veja também:

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