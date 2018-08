CBF divulga datas e horÃ¡rios das quartas de final da SÃ©rie C

No final da tarde desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as datas e os horários dos jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. Com oito clubes envolvidos, os duelos valem o acesso à Série B.

As partidas serão realizadas nos dois próximos finais de semana. O confronto entre Bragantino e Náutico nesta sexta-feira, no Nabi Abi Chedid, abre a fase da competição. No sábado, dia 19, o Santa Cruz recebe o Operário-PR no Arruda. No mesmo dia, mas um pouco mais tarde, o Botafogo-SP visita o Botafogo-PB no Almeidão. Na segunda-feira, dia 20, Cuiabá e Atlético-AC fecham a ida das quartas na Arena Pantanal.

Vale ressaltar que a CBF mudou o regulamento em relação às edições anteriores do torneio. Para a atual competição, o critério de gols fora de casa não será válido. Por exemplo, se o time perder o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1, terá que vencer a volta por ao menos dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória por um gol vantagem leva a disputa para as penalidades.

Confira as datas e os horários dos jogos, respeitando o horário de Brasília:

Partidas de ida

18/08 – Bragantino x Náutico – 16h – Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

19/08 – Santa Cruz x Operário-PR – 17h – Arruda, em Recife

19/08 – Botafogo-PB x Botafogo-SP – 19h – Almeidão, em João Pessoa

20/08 – Cuiabá x Atlético-AC – 21h – Arena Pantanal, em Cuiabá

Partidas de volta

26/08 – Operário-PR x Santa Cruz – 15h – Germano Kruger, em Ponta Grossa

26/08 – Náutico x Bragantino – 17h – Arena de Pernambuco, em Recife

26/08 – Botafogo-SP x Botafogo-PB – 19h – Santa Cruz, em Ribeirão Preto

27/08 – Atlético-AC x Cuiabá – 21h – Arena da Floresta, em Rio Branco