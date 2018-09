Botafogo-SP perde e vê Cuiabá avançar à final da Série C

Na partida de volta das semifinais do Brasileiro Série C, o Botafogo-SP recebeu o Cuiabá, neste sábado, no estádio Santa Cruz, e perdeu por 3 a 0. Como a partida de ida havia sido 0 a 0, o Dourado avançou à final da competição e, agora, aguarda o vencedor do jogo entre Bragantino e Operário-PR para saber seu oponente na grande decisão. Está é a primeira vez que a equipe mato-grossense chega à final de uma competição nacional.

Em partida impecável, os visitantes dominaram todas as ações e venceram com muita facilidade. Os comandados de Léo Condé sofreram um gol no início do jogo e não conseguiram reagir. O Dourado se impôs e marcou mais duas vezes para conseguir o elástico placar de 3 a 0.

A equipe visitante abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo, com Jenison. Após jogada em velocidade pelo lado esquerdo, Danilo cruzou rasteiro e o atacante empurrou para o fundo das redes.

O Dourado ampliou a vantagem aos 33 minutos da etapa inicial, com Danilo. O lateral-esquerdo recebeu ótimo passe de Hiltinho, invadiu a grande área e chutou forte. O goleiro João Lucas chegou a encostar na bola, mas não conseguiu o segundo gol do Cuiabá.

O terceiro gol foi marcado aos 29 minutos da segunda etapa, com Jenison. O atacante recebeu bom passe de Doda e chutou com força, para ampliar a vantagem do time comandado por Itamar Schulle.

Agora, o Cuiabá aguarda o vencedor da partida entre Bragantino e Operário-PR, que duelam neste domingo, às 15h30 (de Brasília), no estádio Germano Kruger.