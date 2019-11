Vila Nova empata com Oeste e fica muito perto do rebaixamento na Série B

O Vila Nova está muito perto do rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube goiano recebeu o Oeste no Serra Dourada, nesta quarta-feira, e empatou por 1 a 1, pela 37ª e penúltima rodada do torneio nacional. O resultado complicou muito o Tigre na luta contra o descenso, enquanto a equipe paulista segue fora do Z4, ainda com chances de cair.

A equipe de Goiânia seguiu na vice-lanterna do campeonato, com 36 pontos conquistados, quatro a menos que o Figueirense, que soma uma partida a menos na 16ª colocação. Para escapar da Série C, a matemática é simples, o Vila Nova precisa vencer na última rodada e torcer para que Criciúma, Londrina e Figueira percam todos os seus jogos; o Tigre ainda precisa tirar diferença de sete no saldo de gols.

Já o Oeste está mais tranquilo na briga contra a degola, mas ainda não se livrou matematicamente do descenso. O time de Barueri soma 41 pontos na 15ª posição, quatro acima do Londrina, primeira time fora do Z4. Os paulistas dependem de si; uma vitória na última rodada garante a equipe na Série B de 2020.

Jogando fora de casa, foi o Oeste que saiu na frente do placar no Serra Dourada. Nos acréscimos da primeira etapa, Elvis dominou bola no meio campo e fez belo lançamento por elevação; a bola chegou em Fábio, que bateu na saída do goleiro pra inaugurar o marcador.

Pressionado, já que a derrota rebaixaria o Vila Nova, os mandantes chegaram ao empate. Aos 17 minutos do segundo tempo, lateral cobrado na área; após o bate-rebate, a bola sobrou para Elias bater da entrada da área e acertar o canto esquerdo da meta do Oeste. 1 a 1 no placar.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1X1 OESTE

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Data: 20 de novembro de 2019 (quarta-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN), Flavio Gomes Barroca (RN) e Breno Vieira Souza (GO)

Cartões Amarelos: Diego Jussani, Elivelton, Ramon e Robinho (Vila Nova); Cléber Reis, Caetano e Elvis (Oeste)

Gols: Fábio, aos 47 minutos do 1º tempo, para o Oeste; Elias, aos 17 minutos 2º tempo, para o Vila Nova

VILA NOVA: Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos (Mailson) ,Diego Jussani e Elivelton; Edinho, Joseph (Romário), Ramon; Robinho (Elias); Capixaba e Gustavo Henrique.

Técnico: Itamar Schulle

OESTE: Matheus Cavichioli; Felipe Gregório, Cléber Reis, Caetano e Gustavo Salomão; Thiaguinho, Matheus Jussa e Elvis (Lídio); Roberto (Matheus Oliveira), Mazinho (Bruno Lopes) e Fábio.

Técnico: Renan Freitas