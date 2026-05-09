Sport vira sobre a Ponte Preta e dorme na liderança da Série B

O Sport dormirá na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. De virada, o time rubro-negro venceu a Ponte Preta por 3 a 1 na noite deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada.
𝐓𝐑𝐄̂𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐏𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐍𝐓𝐎𝐒! 🦁
De virada, Leão vence a Ponte Preta por 3 a 1, em Campinas! Gols de Felipinho, Barletta e Perotti! VAMOOOOOS! pic.twitter.com/MAyG3saoS7
— Sport Club do Recife (@sportrecife) May 9, 2026
Situação da tabela
Assim, o Sport conquista sua terceira vitória consecutiva e assume a liderança, com 16 pontos. Fortaleza (14) e São Bernardo (13) terão a chance de buscar a ponta neste domingo. Já a Ponte Preta, com sete pontos, ocupa o 17º lugar, dentro do Z4.
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Resumo do jogo
⚫PONTE PRETA 1 x 3 SPORT🔴
Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 8ª Rodada
Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Gols
- Danilo Barcelos, aos 22 minutos do 1ºT (Ponte Preta)
- Felipinho, aos 30 minutos do 1ºT (Sport)
- Christian Barletta, aos 49 minutos do 1ºT (Sport)
- Perotti, aos 13 minutos do 2ºT (Sport)
Como foi o jogo?
A Ponte Preta abriu o marcador aos 22 minutos. Após cruzamento de Diego Tavares pela direita, Danilo Barcelos desviou de cabeça para colocar o time da casa em vantagem.
Oito minutos depois, Felipinho recebeu passe de letra de Perotti, invadiu a área e finalizou na saída de Diogo Silva para empatar. Aos 49, o juiz marcou pênalti após toque na mão de Danilo Barcelos dentro da área. Na cobrança, Christian Barletta virou.
Aos 13 minutos da etapa complementar, Perotti recebeu cruzamento de Barletta e completou na segunda trave para ampliar. Onze minutos depois, Marcelo Ajul cometeu falta em David da Hora e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando o Sport com um a menos.
Próximas partidas
Ponte Preta
- Jogo: Ponte Preta x Londrina | Brasileirão - Série B
Data e horário: Segunda, 18 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Sport
- Jogo: Sport x CRB | Brasileirão - Série B
Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)