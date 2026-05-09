Sport vira sobre a Ponte Preta e dorme na liderança da Série B

O Sport dormirá na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. De virada, o time rubro-negro venceu a Ponte Preta por 3 a 1 na noite deste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada.

𝐓𝐑𝐄̂𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐏𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐍𝐓𝐎𝐒! 🦁 De virada, Leão vence a Ponte Preta por 3 a 1, em Campinas! Gols de Felipinho, Barletta e Perotti! VAMOOOOOS! pic.twitter.com/MAyG3saoS7 — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 9, 2026

Situação da tabela

Assim, o Sport conquista sua terceira vitória consecutiva e assume a liderança, com 16 pontos. Fortaleza (14) e São Bernardo (13) terão a chance de buscar a ponta neste domingo. Já a Ponte Preta, com sete pontos, ocupa o 17º lugar, dentro do Z4.

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Resumo do jogo

⚫PONTE PRETA 1 x 3 SPORT🔴

Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 8ª Rodada

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

Danilo Barcelos, aos 22 minutos do 1ºT (Ponte Preta)

Danilo Barcelos, aos 22 minutos do 1ºT (Ponte Preta) Felipinho, aos 30 minutos do 1ºT (Sport)

Felipinho, aos 30 minutos do 1ºT (Sport) Christian Barletta, aos 49 minutos do 1ºT (Sport)

Christian Barletta, aos 49 minutos do 1ºT (Sport) Perotti, aos 13 minutos do 2ºT (Sport)

Como foi o jogo?

A Ponte Preta abriu o marcador aos 22 minutos. Após cruzamento de Diego Tavares pela direita, Danilo Barcelos desviou de cabeça para colocar o time da casa em vantagem.

Oito minutos depois, Felipinho recebeu passe de letra de Perotti, invadiu a área e finalizou na saída de Diogo Silva para empatar. Aos 49, o juiz marcou pênalti após toque na mão de Danilo Barcelos dentro da área. Na cobrança, Christian Barletta virou.

Aos 13 minutos da etapa complementar, Perotti recebeu cruzamento de Barletta e completou na segunda trave para ampliar. Onze minutos depois, Marcelo Ajul cometeu falta em David da Hora e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando o Sport com um a menos.

Próximas partidas

Ponte Preta

Jogo: Ponte Preta x Londrina | Brasileirão - Série B

Data e horário: Segunda, 18 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

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