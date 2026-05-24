Sport vence o Juventude e dorme na vice-liderança da Série B

O Sport vai dormir na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time rubro-negro venceu o Juventude por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada.

VITÓRIA RUBRO-NEGRA ✅ Sport vence o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi pelo placar de 1 a 0 e volta com mais três pontos na bagagem! O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Iury Castilho. VAMOOOOS!!!#JUVxSPT #SportNoBrasileiro pic.twitter.com/6Z0lHTuz1k — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 24, 2026

Situação da tabela

Com o resultado, o Sport subiu para a segunda colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do líder Náutico, que leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Juventude ocupa o 10º lugar, com 13 pontos.

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Resumo do jogo

🟢⚪JUVENTUDE 0 x 1 SPORT🔴🟡

Competição: Campeonato Brasileiro Série B (10ª rodada)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Gol:

Iury Castilho, aos 37 minutos do 2ºT (Sport)

Como foi o gol da partida?

O confronto disputado em Caxias do Sul teve poucas oportunidades de gol, com as duas equipes encontrando dificuldades para criar no setor ofensivo.

O gol da vitória saiu apenas aos 37 minutos da etapa complementar. Iury Castilho recebeu passe de Barletta na entrada da área, girou sobre a marcação e finalizou no canto direito de Jandrei.

Próximos jogos

Juventude

Juventude x América-MG | Série B do Brasileirão - 11ª rodada

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Sport

Sport Recife x Fortaleza | Copa do Nordeste - Semifinal (Volta)

Data e horário: 29 de maio de 2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)