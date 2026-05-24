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Sport vence o Juventude e dorme na vice-liderança da Série B

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Foto: Max Peixoto / Sport Cub do Recife.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/05/2026 às 22:42

O Sport vai dormir na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time rubro-negro venceu o Juventude por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 10ª rodada.

Situação da tabela

Com o resultado, o Sport subiu para a segunda colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do líder Náutico, que leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Juventude ocupa o 10º lugar, com 13 pontos.

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📋 Resumo do jogo

🟢⚪JUVENTUDE 0 x 1 SPORT🔴🟡

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B (10ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Gol:

⚽ Iury Castilho, aos 37 minutos do 2ºT (Sport)

Como foi o gol da partida?

O confronto disputado em Caxias do Sul teve poucas oportunidades de gol, com as duas equipes encontrando dificuldades para criar no setor ofensivo.

O gol da vitória saiu apenas aos 37 minutos da etapa complementar. Iury Castilho recebeu passe de Barletta na entrada da área, girou sobre a marcação e finalizou no canto direito de Jandrei.

Próximos jogos

Juventude

Juventude x América-MG | Série B do Brasileirão - 11ª rodada
Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Sport

Sport Recife x Fortaleza | Copa do Nordeste - Semifinal (Volta)
Data e horário: 29 de maio de 2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

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