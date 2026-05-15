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9ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

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Foto: João Victor Cristovão / Agência Botafogo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 15/05/2026 às 20:00

A nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.

Operário x Náutico

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, SportyNet e GOAT.

Como chegam as equipes

O Operário chega após derrota contra o CRB na Série B. O time é o oitavo colocado, com 12 pontos na tabela. Já o Náutico goleou o América-MG por 4 a 0 na última rodada. A equipe é a quarta na tabela, com 13 pontos.

Prováveis escalações

Operário: Vágner; Mikael, Cuenú, Klaus e Moraes Júnior; Antonia, M. Trindade e Boschilia; H. Pereira, Aylon e C. Dantas.
Técnico: Luizinho Lopes.

Náutico: Muriel; Reginaldo, Betão, I. Fernandes e Yuri; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, V. Andrade e Derek.
Técnico: Helio dos Anjos.

Data e horário

Sábado, 16 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

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São Bernardo x América-MG

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV, Premiere e GETV.

Como chegam as equipes

O São Bernardo emplacou uma sequência de quatro vitórias e lidera a Série B, com 16 pontos. Na outra ponta, o América-MG ainda não venceu no campeonato e é o lanterna, com dois pontos.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder Maciel, Augusto e Pará; Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma; Echaporã, Daniel Amorim e Fabrício Daniel.
Técnico: Ricardo Catalá.

América-MG: Gustavo; Jhonny, Emerson Santos, Nathan Pelae e Rafa Barcelos; Paulinho, Otávio Gonçalves e Felipe Amaral; Yago Souza, Thauan e Willian Bigode.
Técnico: Roger Rodrigues.

Data e horário

Sábado, 16 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Goiás x Botafogo-SP

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Goiás vem de vitória contra o Vila Nova por 1 a 0. O time é o 11º colocado, com 10 pontos na tabela. Já o Botafogo-SP vem de derrota por 1 a 0 contra o Novorizontino e não vence há seis rodadas. A equipe é a 15ª, com nove pontos.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; R. Soares, L. Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma; L. Costa, G. Camargo e Gegê; A. Ramon, J. Carlos e Kadu.
Técnico: Daniel Paulista.

Botafogo-SP: Jordan; Gabriel Inocêncio, Mariano, Vilar e Brey; Sales, Morelli e Gava; Hugo, Kelvin e Luizão.
Técnico: Cláudio Tencati.

Data e horário

Sábado, 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Cuiabá x Novorizontino

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Cuiabá vem de três empates seguidos na Série B. O time é o 16º colocado, com nove pontos. Já o Novorizontino venceu na última rodada o Botafogo-SP por 1 a 0. A equipe é a sexta, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Cuiabá: Luan Polli, Nino Paraíba, Bruno Alves, Sander, Max, Patrick de Lucca, Denilson, David Miguel, Juan Christian, Alejandro Martínez, Alisson Safira.
Técnico: Eduardo Barros.

Novorizontino: Airton, Carlinhos, César Augusto, Patrick, Luís Oyama, Rômulo, Léo Naldi, Alemão, Maykon Jesus, Robson, Hélio Borges..
Técnico: Enderson Moreira.

Data e horário

Sábado, 16 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

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