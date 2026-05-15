9ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.

Operário x Náutico

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, SportyNet e GOAT.

Como chegam as equipes

O Operário chega após derrota contra o CRB na Série B. O time é o oitavo colocado, com 12 pontos na tabela. Já o Náutico goleou o América-MG por 4 a 0 na última rodada. A equipe é a quarta na tabela, com 13 pontos.

Prováveis escalações

Operário: Vágner; Mikael, Cuenú, Klaus e Moraes Júnior; Antonia, M. Trindade e Boschilia; H. Pereira, Aylon e C. Dantas.

Técnico: Luizinho Lopes.

Náutico: Muriel; Reginaldo, Betão, I. Fernandes e Yuri; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, V. Andrade e Derek.

Técnico: Helio dos Anjos.

Data e horário

Sábado, 16 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

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São Bernardo x América-MG

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV, Premiere e GETV.

Como chegam as equipes

O São Bernardo emplacou uma sequência de quatro vitórias e lidera a Série B, com 16 pontos. Na outra ponta, o América-MG ainda não venceu no campeonato e é o lanterna, com dois pontos.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder Maciel, Augusto e Pará; Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma; Echaporã, Daniel Amorim e Fabrício Daniel.

Técnico: Ricardo Catalá.

América-MG: Gustavo; Jhonny, Emerson Santos, Nathan Pelae e Rafa Barcelos; Paulinho, Otávio Gonçalves e Felipe Amaral; Yago Souza, Thauan e Willian Bigode.

Técnico: Roger Rodrigues.

Data e horário

Sábado, 16 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Próximo jogo do Bernô! Se liga nas informações👇 ⚽ São Bernardo x América - MG

📆 Dia 16/05

⏰ 16h

🏟️ Estádio 1º de Maio

🏆 Série B 2026 - Rodada 09

📺 GE TV, Premiere, Sportv#SBFC #SãoBernardo pic.twitter.com/WAB1Ff3F1O — São Bernardo FC - SAF (@saobernardosaf) May 14, 2026

Goiás x Botafogo-SP

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Goiás vem de vitória contra o Vila Nova por 1 a 0. O time é o 11º colocado, com 10 pontos na tabela. Já o Botafogo-SP vem de derrota por 1 a 0 contra o Novorizontino e não vence há seis rodadas. A equipe é a 15ª, com nove pontos.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; R. Soares, L. Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma; L. Costa, G. Camargo e Gegê; A. Ramon, J. Carlos e Kadu.

Técnico: Daniel Paulista.

Botafogo-SP: Jordan; Gabriel Inocêncio, Mariano, Vilar e Brey; Sales, Morelli e Gava; Hugo, Kelvin e Luizão.

Técnico: Cláudio Tencati.

Data e horário

Sábado, 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Próxima partida ✅ E dessa vez a aventura é no Estádio Hailé Pinheiro, o Verdão entra em campo para mais um desafio e a nossa torcida é peça principal dessa missão. 🫵🏼 🆚 Botafogo-SP

🗓️ Sábado

🕘 18h30 Ao infinito… e rumo à vitória! ⭐️ pic.twitter.com/cOph7ldK0D — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 13, 2026

Cuiabá x Novorizontino

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Cuiabá vem de três empates seguidos na Série B. O time é o 16º colocado, com nove pontos. Já o Novorizontino venceu na última rodada o Botafogo-SP por 1 a 0. A equipe é a sexta, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Cuiabá: Luan Polli, Nino Paraíba, Bruno Alves, Sander, Max, Patrick de Lucca, Denilson, David Miguel, Juan Christian, Alejandro Martínez, Alisson Safira.

Técnico: Eduardo Barros.

Novorizontino: Airton, Carlinhos, César Augusto, Patrick, Luís Oyama, Rômulo, Léo Naldi, Alemão, Maykon Jesus, Robson, Hélio Borges..

Técnico: Enderson Moreira.

Data e horário

Sábado, 16 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).