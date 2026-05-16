9ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

A nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo. Veja onde assistir aos jogos.

Athletic Club x Juventude

Onde assistir

O jogo terá transmissão do XSports, Disney+ e SportyNet.

Como chegam as equipes

O Athletic vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória na Série B. O time é o 13º colocado, com dez pontos. Já o Juventude empatou as duas últimas rodadas e é o nono colocado, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Athletic Club: Luan Polli; Souza, Jhonathan, Belezi e Zeca; Miguel, Jota e P. Oliveira; K. Rodrigues, Max e Moyses.

Técnico: Alexsandro de Souza.

Juventude: Jandrei; R. Sam, Messias e Gabriel; Nathan, Manuel Castro, L. Mineiro e D. Barbosa; Raí, Alan Kardec e M. Paulo.

Técnico: Mauricio Barbieri.

Data e horário

Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG).

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Vila Nova x Avaí

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+, ESPN, RedeTV e SportyNet.

Como chegam as equipes

O Vila Nova perdeu na última rodada por 1 a 0 para o Goiás. Apesar disso, o time é o quinto colocado, com 13 pontos na tabela. Já o Avaí aumentou a sequência negativa e não vence há seis rodadas. A equipe é a 12ª, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Vila Nova: H. Leite; Hayner, Pagnussat, Anderson e Higor; D. Santos, J. Vieira e Marquinhos Gabriel; R. Lima, Janderson e Dellatorre.

Técnico: Guto Ferreira.

Avaí: L. Aragão; Wallisson, G. Aquino, B. Baldini e D. Teixeira; Z. Ricardo, L. Henrique e D. Penha; Roberth, J. Lucas e Rafael Bilú.

Técnico: Cauan de Almeida.

Data e horário

Domingo, 17 de maio de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

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Ceará x Fortaleza

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Ceará chega com uma sequência de duas derrotas. O time é o 14º colocado, com 10 pontos. Já o Fortaleza empatou com o Avaí por 0 a 0 na última rodada. A equipe é a terceira colocada, com 15 pontos.

Prováveis escalações

Ceará: B. Ferreira; A. Silva, Éder, L. Otávio e Sánchez; L. Lima, Dieguinho e M. Araújo; P. Henrique, Melk e L. Holanda.

Técnico: Mozart Santos.

Fortaleza: Vinícius; Victor Guimarães, Lucas Gazal e Luan Freitas; Maurício Lima, Pierre, Rodrigo Santos e Mailton; Luiz Fernando e Pochettino; Juan Maritello.

Técnico: Thiago Carpini.

Data e horário

Domingo, 17 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O próximo jogo do Alvinegro será no domingo (17), diante do rival, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileiro B. 🏁 O confronto será às 18h30, na Arena Vozão.#CearáSC pic.twitter.com/PGmzB8ieJw — Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 14, 2026

Criciúma x Atlético-GO

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN.

Como chegam as equipes

O Criciúma chega de dois empates seguidos. O time é o sétimo colocado, com 12 pontos. Já o Fortaleza venceu o Ceará por 1 a 0 na última rodada. A equipe é a 10ª, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Criciúma: Airton; R. Carvalho, B. Alves e Luciano Castan; Marcinho, G. Lobo, F. Mateus e M. Hermes; J. Robert, Romarinho e Waguininho.

Técnico: Eduardo Baptista.

Atlético-GO: P. Vítor; Ewerthon, Tito, J. Barreto e G. Lopes; Indio, L. Vilela e Marrony; G. Soares, Assis e G. Coutinho.

Técnico: Eduardo Souza.

Data e horário

Domingo, 17 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

🇹🇹🔥 O próximo jogo do Dragão será fora de casa, contra o Criciúma, pelo Brasileirão Série B. Agora o foco é TOTAL no objetivo do ACESSO!!! 🏆 Brasileirão Série B - 9ª rodada

⚽️ Criciúma x #DRAGÃO

🗓️ 17/05 (Domingo)

🏟️ Heriberto Hülse

⏰ 18h30#DragãoDoBrasil… pic.twitter.com/JA9a1zRHWu — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 15, 2026

Sport x CRB

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, GOAT e XSports.

Como chegam as equipes

O Sport chega com uma sequência de três vitórias seguidas. O time é o vice-líder, com 16 pontos na tabela. O CRB vem de duas vitórias seguidas e subiu para a 17ª colocação, com oito pontos.

Prováveis escalações

Sport: T. Couto; Madson, Marcelo, Habraão e Felipinho; B. Fonseca, Zé Lucas e Carlos de Pena; Barletta, Clayson e Perotti.

Técnico: Márcio Goiano.

CRB: Vitor Caetano; D. Hereda, H. Santos, Wallace e L. Lovat; P. de Lucca, P. Castro e Crystopher; Thiaguinho, Belmonte e Mikael.

Técnico: Eduardo Barroca.

Data e horário

Domingo, 17 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Ilha do Retiro, em Recife (PE).