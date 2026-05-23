10ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

A décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo. Veja onde assistir aos jogos.
Atlético-GO x São Bernardo
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Atlético vem de um empate com o Criciúma por 1 a 1. O time é o 11º colocado, com 12 pontos. O São Bernardo também empatou em 1 a 1 contra o América-MG e é líder, com 17 pontos.
Prováveis escalações
Atlético-GO: P. Vitor; Natã, Tito, Adriano Martins e G. Lopes; Cristiano, L. Vilela e Marrony; Ewerthon, G. Soares e Gustavo Coutinho.
Técnico: Eduardo Souza.
São Bernardo: A. Alves; R. Ferreira, H. Maciel, Augusto e Pará; Marcão, Romisson e D. Miraíma; P. Vitor, Echaporã e D. Amorim.
Técnico: Ricardo Catalá.
Data e horário
Domingo, 24 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
Local
Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).
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CRB x Ponte Preta
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+, SportyNet e Xsports.
Como chegam as equipes
O CRB embalou uma sequência de três vitórias consecutivas na Série B. Apesar disso, o time é o 13º colocado, com 11 pontos na tabela. Já a Ponte Preta vem de sequência negativa de três derrotas. A equipe é a 19ª, com sete pontos.
Prováveis escalações
CRB: V. Caetano; D. Hereda, H. Santos, F. Alemão e Lovat; P. Castro, P. de Lucca e Crystopher; Thiaguinho, D. Belmonte e Mikael.
Técnico: Eduardo Barroca.
Ponte Preta: D. Silva; D. Braz, M. Silva e D. Barcelos; Julio, André, Tarik e Diego Porfirio; D. Tavares, David e William Pottker.
Técnico: Rodrigo Santana.
Data e horário
Domingo, 24 de maio de 2026, às 16h30 (de Brasília).
Local
Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).
AQUI É GALO! 🔥
Mais um treino finalizado em preparação para o duelo de domingo! 🏴
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📸 Francisco Cedrim pic.twitter.com/ApYJLT54bX
— CRB - Clube de Regatas Brasil (@CRBoficial) May 21, 2026
América-MG x Vila Nova
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.
Como chegam as equipes
O América-MG continua sem vencer na Série B e amarga a lanterna com apenas três pontos. Já o Vila Nova venceu o Avaí por 2 a 0 na última rodada e é a quarta colocada, com 16 pontos.
Prováveis escalações
América-MG: Gustavo; Alaba, Cardoso, Barcelos e Artur; Alê, Amaral e Elizari; Matías Segovia, Everton e Mastriani.
Técnico: Roger Rodrigues.
Vila Nova: H. Leite; Nathan Camargo, Pagnussat, Anderson e Higor; Willian Maranhão, D. Santos e Marquinhos Gabriel; R. Lima, B. Xavier e Dellatorre.
Técnico: Guto Ferreira.
Data e horário
Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).
Local
Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).
Quinta-feira de atividades em campo para o Coelhão 🟢🐇⚫️
A preparação segue firme para o duelo de domingo, diante do Vila Nova-GO.
🎥 @willframe00 / América#AméricaÉsOMaior pic.twitter.com/Y0IP8kBPiB
— América FC (@AmericaFC1912) May 21, 2026
Avaí x Goiás
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+, SportyNet e Xsports.
Como chegam as equipes
O Avaí vem de uma sequência de sete jogos sem vitória na Série B. O time é o 15º colocado, com 10 pontos na tabela. Já o Goiás venceu as duas últimas rodadas. A equipe é a sexta, com 13 pontos.
Prováveis escalações
Avaí: L. Aragão; Wallison, G. Simples, Aquino e D. Teixeira; Z. Ricardo, L. Henrique e D. Penha; T. Roberth, J. Lucas e Rafael Bilú.
Técnico: Cauan de Almeida.
Goiás: T. Rodrigues; Diego Caito, L. Felipe, L. Ribeiro e Nicolas; L. Costa, Filipe Machado e Lourenço; J. Carlos, Gegê e A. Ramon.
Técnico: Daniel Paulista.
Data e horário
Domingo, 24 de maio de 2026, às 19h (de Brasília).
Local
Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).
🦁🏟️ SERVIÇO DE JOGO:
Avaí x Goiás
Saiba mais:https://t.co/uLB3BfwjBX#TodosPeloAvaí pic.twitter.com/v6NKtAGqku
— Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) May 21, 2026
Operário x Criciúma
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.
Como chegam as equipes
O Vila Nova perdeu na última rodada por 1 a 0 para o Goiás. Apesar disso, o time é o quinto colocado, com 13 pontos na tabela. Já o Avaí aumentou a sequência negativa e não vence há seis rodadas. A equipe é a 12ª, com 10 pontos.
Prováveis escalações
Oparário: Vágner; Mikael, W. Klaus, J. Torres e Moraes Júnior; Índio, N. Paraíba e Boschilia; Aylon, P. Vilhena e Pablo.
Técnico: Luizinho Lopes.
Criciúma: Pedro; R. Carvalho, Martins e Luciano Castan; Marcinho, G. Lobo, F. Mateus e M. Hermes; J. Robert, Diego Gonçalves e Waguininho.
Técnico: Eduardo Baptista.
Data e horário
Domingo, 24 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).
Local
Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).