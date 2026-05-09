8ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo. Veja onde assistir aos jogos.

Náutico x América-MG

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV.

Como chegam as equipes

O Operário vem de um empate com o Botafogo-SP por 1 a 1. O time é o oitavo colocado, com dez pontos. Já o América-MG ainda não venceu na Série B e chega após uma derrota por 2 a 1 contra o CRB. A equipe é lanterna, com dois pontos.

Prováveis escalações

Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai, Wenderson e Juninho; Dodô, Paulo Sérgio e Vinicius.

Técnico: Hélio dos Anjos.

América-MG: César; Castrillón, Dantas, Patrick e Sander; Léo Naldi, Rômulo, Titi Ortíz e Juninho; Robson e Vinícius Paiva.

Técnico: Roger Rodrigues.

Data e horário

Domingo, 10 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Avaí x Fortaleza

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Avaí chega com uma sequência de cinco jogos sem vencer. O time é o 11º colocado, com nove pontos na tabela. Já o Fortaleza venceu o Goiás por 4 a 1 na última rodada. A equipe é líder da Série B, com 14 pontos.

Prováveis escalações

Avaí: Léo Aragão; Douglas da Silva, Allyson, Bruno e Wallison; Zé Ricardo e Luiz Araújo; Jean, Paulo Vitor e Robert Thayllon; Walace.

Técnico: Cauan Almeida.

Fortaleza: Vinícius; Victor Guimarães, Lucas Gazal e Emanuel Britez; Muricio Lima, Pierre, Ryan e Mailton; Luiz Fernando e Pochettino; Juan Maritello.

Técnico: Thiago Carpini.

Data e horário

Domingo, 10 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Novorizontino x Botafogo-SP

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN.

Como chegam as equipes

O Novorizontino vem de um empate com o Avaí por 3 a 3. O time é o 11º colocado, com nove pontos. O Botafogo-SP também empatou na última rodada, contra o Náutico, por 1 a 1. A equipe é a 10ª na tabela, com nove pontos.

Prováveis escalações

Novorizontino: César; Dantas, Carlinhos, Patrick e M. Jesus; Luís Oyama, L. Naldi e Rômulo; Tavinho, Vinicius Paiva e Robson.

Técnico: Enderson Moreira.

Botafogo-SP: Jordan; Gabriel Inocêncio, Gui Mariano, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Everton Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Guilherme Queiroz e Kelvin.

Técnico: Cláudio Tencati.

Data e horário

Domingo, 10 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília).

Local

Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).