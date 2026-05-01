7ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.

Botafogo-SP x Náutico

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, GOAT e Rede TV.

Como chegam as equipes

O Botafogo-SP não vence há quatro jogos na Série B. O Pantera é o 10º colocado, com oito pontos na tabela. Já o Náutico venceu o Athletic por 1 a 0 na última rodada. O Timbu é oitavo na tabela, com nove pontos.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Jordan; Gabriel Inocêncio, Vilar, Wallace e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales e Everton Morelli; Kelvin, Zé Hugo e Luizão.

Técnico: Cláudio Tencati.

Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Derek e Vinícius.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Data e horário

Sábado, 2 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

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Cuiabá x Criciúma

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

O Cuiabá vem de um empate com o Botafogo-SP por 1 a 1. O time é o 17º colocado, com sete pontos na tabela. Já o Criciúma chega após uma vitória por 3 a 1 contra o CRB. O Tigre é quarto, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Cuiabá: Carné; Railan, J. Basso, Vitor Mendes e Eric; Costa, Raul e Pepê; Arcanjo, Rodrigues e Hernandes.

Técnico: Eduardo Barros.

Criciúma: Airton; Carvalho, B. Alves e Luciano Castan; Marcinho, Lobo, Thiaguinho e Hermes; Romarinho, F. Mateus e Nicolas.

Técnico: Eduardo Baptista.

Data e horário

Sábado, 2 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

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Fortaleza x Goiás

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e SporTV.

Como chegam as equipes

O Fortaleza vem de um empate com o Operário por 0 a 0. O Laion é o segundo colocado, com 11 pontos. Já o Goiás chega após uma derrota por 1 a 0 contra o São Bernardo. O Esmeraldino é 16º na tabela, com sete pontos.

Prováveis escalações

Fortaleza: Vinicius Silvestre; Brítez, Rocha e Gazal; Maílton, Pierre, Ryan e Júnior; Pochettino, Luiz Fernando e Miritello.

Técnico: Thiago Carpini.

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, Luisão e Nicolas; Felipe Machado, L. Lima, Gegê e Lourenço; Jean Carlos e A. Ramon.

Técnico: Daniel Paulista.

Data e horário

Sábado, 2 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Arena Castelão, em Fortaleza (CE).