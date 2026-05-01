7ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.
Botafogo-SP x Náutico
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, GOAT e Rede TV.
Como chegam as equipes
O Botafogo-SP não vence há quatro jogos na Série B. O Pantera é o 10º colocado, com oito pontos na tabela. Já o Náutico venceu o Athletic por 1 a 0 na última rodada. O Timbu é oitavo na tabela, com nove pontos.
Prováveis escalações
Botafogo-SP: Jordan; Gabriel Inocêncio, Vilar, Wallace e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales e Everton Morelli; Kelvin, Zé Hugo e Luizão.
Técnico: Cláudio Tencati.
Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Derek e Vinícius.
Técnico: Hélio dos Anjos.
Data e horário
Sábado, 2 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
Local
Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).
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Cuiabá x Criciúma
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Cuiabá vem de um empate com o Botafogo-SP por 1 a 1. O time é o 17º colocado, com sete pontos na tabela. Já o Criciúma chega após uma vitória por 3 a 1 contra o CRB. O Tigre é quarto, com 10 pontos.
Prováveis escalações
Cuiabá: Carné; Railan, J. Basso, Vitor Mendes e Eric; Costa, Raul e Pepê; Arcanjo, Rodrigues e Hernandes.
Técnico: Eduardo Barros.
Criciúma: Airton; Carvalho, B. Alves e Luciano Castan; Marcinho, Lobo, Thiaguinho e Hermes; Romarinho, F. Mateus e Nicolas.
Técnico: Eduardo Baptista.
Data e horário
Sábado, 2 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).
Local
Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
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Fortaleza x Goiás
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere e SporTV.
Como chegam as equipes
O Fortaleza vem de um empate com o Operário por 0 a 0. O Laion é o segundo colocado, com 11 pontos. Já o Goiás chega após uma derrota por 1 a 0 contra o São Bernardo. O Esmeraldino é 16º na tabela, com sete pontos.
Prováveis escalações
Fortaleza: Vinicius Silvestre; Brítez, Rocha e Gazal; Maílton, Pierre, Ryan e Júnior; Pochettino, Luiz Fernando e Miritello.
Técnico: Thiago Carpini.
Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, Luisão e Nicolas; Felipe Machado, L. Lima, Gegê e Lourenço; Jean Carlos e A. Ramon.
Técnico: Daniel Paulista.
Data e horário
Sábado, 2 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
AMANHÃ TEM VERDÃO SEM IA!💚
Hoje é Dia do Trabalhador… os designers estão de folga então o ADM se virou como deu (e sem IA, viu? 😂)
Às 20h30, o Goiás enfrenta a equipe do @fortalezaec na Arena Castelão, pela 7ª Rodada do @brasileiraob 💚
Vamos juntos em busca dos 3 pontos… pic.twitter.com/O8QCF81f0B
— Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 1, 2026