6ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

A 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.

São Bernardo x Goiás

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e SporTV.

Como chegam as equipes

O São Bernardo vem de uma vitória com o Náutico por 3 a 0. O Bernô é o 9º colocado com sete pontos na tabela. Já o Goiás chega após uma derrota por 2 a 0 contra o Cuiabá. O Esmeraldino é 12º na tabela, com sete pontos.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; R. Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, R. L. dos Santos e Pedro Gabriel; Eduardo, Danniel e Pedro Vitor.

Técnico: Ricardo Catalá.

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, Luisão e Nicolas; Felipe Machado, L. Lima, Gege e Lourenço; Jean Carlos e A. Ramon.

Técnico: Eduardo Barros.

Data e horário

Domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

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Ceará x Vila Nova

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+, XSports, ESPN e SportyNet.

Como chegam as equipes

O Ceará vem de um empate com o Londrina por 0 a 0. O Vozão é o 3º colocado com nove pontos na tabela. Já o Novorizontino chega após uma vitória por 2 a 1 contra o Operário-PR. O Tigrão é líder na tabela, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Ceará: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e De Pena; Barletta, Iury Castilho e Perotti.

Técnico: Márcio Goiano.

Vila Nova: César; Alvariño, Dantas, Patrick e Sander; Bianqui, Luís Oyama e Rômulo; Tavinho, D. Galo e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Data e horário

Domingo, 26 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

PRÓXIMO COMPROMISSO É NO BRASILEIRO B! 🔥👴 Disputando o topo da tabela, o Vozão entra em campo diante do Vila Nova, neste domingo (26), às 18h, na Arena Vozão. A partida é válida pela 6ª rodada da competição. Garanta seu lugar e venha apoiar o Mais Querido! 🫵🏁 📍 Venda… pic.twitter.com/tg8W8wQ1dZ — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 24, 2026

Operário-PR x Fortaleza

Onde assistir

O jogo terá transmissão da RedeTV!.

Como chegam as equipes

O Operário-PR vem de derrota contra o Vila Nova por 2 a 1. O Fantasma da Vila é o 8º colocado com oito pontos na tabela. Já o Fortaleza chega após uma vitória por 3 a 2 contra o Criciúma. O Leão do Pici é vice-líder, com dez pontos.

Prováveis escalações

Operário-PR: Vágner; Mikael, J. Cuenú, Miranda e Moraes Júnior; V. Diniz, Índio e G. Boschilia; H. Pereira, Aylon e C. Dantas.

Técnico: Luizinho Lopes.

Fortaleza: Vinícius; Brítez, Rocha e Gazal; Maílton, Pierre, Ryan e Júnior; Pochettino, Luiz Fernando e Emanoel.

Técnico: Thiago Carpini.

Data e horário

Domingo, 26 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

Atlético-GO x Avaí

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Atlético-GO vem de um empate com o Botafogo-SP por 1 a 1. O Dragão é o 17º colocado com quatro pontos na tabela. Já o Avaí chega após uma derrota por 2 a 1 contra a Ponte Preta. O Leão da Ilha é 6º na tabela, com oito pontos.

Prováveis escalações

Atlético-GO: P. Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto e G. Lopes; Cristiano, L. Vitela e Marrony; Tocantins, G. Soares e Gustavo Coutinho.

Técnico: Eduardo Souza

Avaí: Léo Aragão; Walison, Allyson, Baldini e Quaresma; Del Piage, P. Vitor e Luiz Henrique; Roberth, Jean Lucas e W. Franca.

Técnico: Cauan de Almeida

Data e horário

Domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

🇹🇹🔥ATLÉTICO GOIANIENSE X Avaí - VENDA DE INGRESSOS!!!🎫 📱💻A venda on-line de ingressos para o jogo Atlético x Avaí pelo Brasileiro Série B, no domingo às 20:30, já foi iniciada. 40 reais a inteira, 20 reais a meia, com a camisa do Dragão. Aproveite pra garantir seu ingresso… pic.twitter.com/J2rHb7QzhG — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 24, 2026

Criciúma x CRB

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Criciúma vem de derrota para o Fortaleza por 3 a 2. O Tigre é o 10º colocado com sete pontos na tabela. Já o Novorizontino chega após uma vitória por 2 a 1 contra o Athletic. O Tigre do Vale é 5º na tabela, com oito pontos.

Prováveis escalações

Criciúma: Airton; Luciano Castan, B. Alves, Ruan e Marcinho; G. Lobo, M. Hermes e F. Mateus; Thiago Ramon, Romarinho e Nicolas.

Técnico: Eduardo Baptista

CRB: Matheus Albino; Kevin, H. Santos, Bressan, F. Alemão e Lovat; Danielzinho, Wallace e P. Castro; Mikael e D. Belmonte.

Técnico: Eduardo Barroca

Data e horário

Domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).