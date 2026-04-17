5ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro inicia neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.
América-MG x Sport
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O América-MG perdeu na última rodada para o Novorizontino por 3 a 0 e soma um ponto, na lanterna da Série B. O Sport empatou com o Avaí por 2 a 2 na última rodada e ocupa a 11ª posição, com seis pontos.
Prováveis escalações
América-MG: Gustavo; Jhonny, Emerson, Rafa Barcelos e Dalbert; Alê, Felipe Amaral e Val Soares; Éverton Brito, Mastriani e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.
Sport: Thiago Couto; Yago Felipe, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Zé Gabriel e Biel; Chrystian Barletta, Perotti e Clayson. Técnico: Roger Silva.
Data e horário
Sábado, 18 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).
Local
Arena Independência, Belo Horizonte (MG).
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Náutico x São Bernardo
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Náutico perdeu na última rodada para o Ceará por 1 a 0 e soma seis pontos, na 10ª posição da Série B. O São Bernardo também perdeu por 1 a 0, mas para o Fortaleza, e ocupa a 14ª posição, com quatro pontos.
Prováveis escalações
Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Ramon, Wenderson, Dodô e Juninho; Derek e Vinicius. Técnico(s): Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.
São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e Romisson; Pedro Vitor, Daniel Amorim e Pedrinho. Técnico: Ricardo Catalá.
Data e horário
Sábado, 18 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).
Local
Estádio dos Aflitos, Recife (PE).
Vila Nova x Operário
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Vila Nova venceu na última rodada, contra a Ponte Preta, por 1 a 0 e ocupa a quarta posição, com oito pontos. Já o Operário empatou com o Cuiabá por 0 a 0 e está na quinta colocação, com oito pontos.
Prováveis escalações
Vila Nova: Helton Leite; Elias, Pedro Romano, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, Dudu e Marquinhos Gabriel; Ryan Lima, Janderson e Rafael Silva. Técnico: Guto Ferreira.
Operário: Elias; Mikael Doka, José Cuenú, Miranda e Moraes Júnior; Índio, Vinícius Diniz e Gabriel Boschilia; Hildeberto Pereira, Aylon e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.
Data e horário
Sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília).
Local
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO).
Avaí x Ponte Preta
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Avaí vem de empate por 2 a 2 contra o Sport, somando oito pontos e dividindo a liderança com o Ceará. Já a Ponte Preta perdeu na última rodada para o Vila Nova por 1 a 0 e soma apenas um ponto, na 19ª posição.
Prováveis escalações
Avaí: Léo Aragão; Wallison, Allyson, Baldini e Quaresma; Del Piage, Paulo Vitor, Luiz Henrique e Jean Lucas; Thayllon e Walace. Técnico: Cauan de Almeida.
Ponte Preta: Diogo Silva; Thalys, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevyson; André Lima, Murilo e Elvis; Bryan Borges, Pottker e Rodriguinho. Técnico: Rodrigo Santana.
Data e horário
Sábado, 18 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).
Local
Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC).
CRB x Juventude
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O CRB perdeu na última rodada para o Athletic por 3 a 2 e ocupa a 18ª posição, com dois pontos. Já o Juventude venceu o Goiás por 2 a 0 e está em 15º, com quatro pontos.
Prováveis escalações
CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.
Juventude: Jandrei; Raí Ramos, Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo e Wadson; Luan Gonçalves, Luis Mandaca, Raí e Allanzinho; Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.
Data e horário
Sábado, 18 de abril de 2026, às 20h45 (de Brasília).
Local
Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).