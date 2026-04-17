5ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro inicia neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.

América-MG x Sport

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O América-MG perdeu na última rodada para o Novorizontino por 3 a 0 e soma um ponto, na lanterna da Série B. O Sport empatou com o Avaí por 2 a 2 na última rodada e ocupa a 11ª posição, com seis pontos.

Prováveis escalações

América-MG: Gustavo; Jhonny, Emerson, Rafa Barcelos e Dalbert; Alê, Felipe Amaral e Val Soares; Éverton Brito, Mastriani e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Sport: Thiago Couto; Yago Felipe, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Zé Gabriel e Biel; Chrystian Barletta, Perotti e Clayson. Técnico: Roger Silva.

Data e horário

Sábado, 18 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Arena Independência, Belo Horizonte (MG).

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Náutico x São Bernardo

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Náutico perdeu na última rodada para o Ceará por 1 a 0 e soma seis pontos, na 10ª posição da Série B. O São Bernardo também perdeu por 1 a 0, mas para o Fortaleza, e ocupa a 14ª posição, com quatro pontos.

Prováveis escalações

Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Ramon, Wenderson, Dodô e Juninho; Derek e Vinicius. Técnico(s): Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma e Romisson; Pedro Vitor, Daniel Amorim e Pedrinho. Técnico: Ricardo Catalá.

Data e horário

Sábado, 18 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio dos Aflitos, Recife (PE).

Vila Nova x Operário

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Vila Nova venceu na última rodada, contra a Ponte Preta, por 1 a 0 e ocupa a quarta posição, com oito pontos. Já o Operário empatou com o Cuiabá por 0 a 0 e está na quinta colocação, com oito pontos.

Prováveis escalações

Vila Nova: Helton Leite; Elias, Pedro Romano, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, Dudu e Marquinhos Gabriel; Ryan Lima, Janderson e Rafael Silva. Técnico: Guto Ferreira.

Operário: Elias; Mikael Doka, José Cuenú, Miranda e Moraes Júnior; Índio, Vinícius Diniz e Gabriel Boschilia; Hildeberto Pereira, Aylon e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.

Data e horário

Sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO).

Avaí x Ponte Preta

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Avaí vem de empate por 2 a 2 contra o Sport, somando oito pontos e dividindo a liderança com o Ceará. Já a Ponte Preta perdeu na última rodada para o Vila Nova por 1 a 0 e soma apenas um ponto, na 19ª posição.

Prováveis escalações

Avaí: Léo Aragão; Wallison, Allyson, Baldini e Quaresma; Del Piage, Paulo Vitor, Luiz Henrique e Jean Lucas; Thayllon e Walace. Técnico: Cauan de Almeida.

Ponte Preta: Diogo Silva; Thalys, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevyson; André Lima, Murilo e Elvis; Bryan Borges, Pottker e Rodriguinho. Técnico: Rodrigo Santana.

Data e horário

Sábado, 18 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC).

CRB x Juventude

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O CRB perdeu na última rodada para o Athletic por 3 a 2 e ocupa a 18ª posição, com dois pontos. Já o Juventude venceu o Goiás por 2 a 0 e está em 15º, com quatro pontos.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Juventude: Jandrei; Raí Ramos, Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo e Wadson; Luan Gonçalves, Luis Mandaca, Raí e Allanzinho; Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

Data e horário

Sábado, 18 de abril de 2026, às 20h45 (de Brasília).

Local

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).