5ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

A 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo. Veja onde assistir aos jogos.
Botafogo-SP x Atlético-GO
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Botafogo-SP perdeu para o Criciúma por 1 a 0 na última rodada e tem seis pontos, na nona colocação. Já o Atlético-GO venceu o Londrina por 2 a 1 e está em 16º, com três pontos.
Prováveis escalações
Botafogo-SP: Jordan; Pedro Henrique, Wallace, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli, Thiago Moraes e Zé Hugo; Jefferson Nem e Kelvin. Técnico: Cláudio Tencati.
Atlético-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Igor Henrique e Assis; Marrony, Geovany Soares e Gustavo Coutinho. Técnico: Eduardo Souza.
Data e horário
Domingo, 19 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).
Local
Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP).
Londrina x Ceará
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Londrina perdeu na última rodada por 2 a 1 para o Atlético-GO, ocupando a 13ª posição, com quatro pontos. Já o Ceará vem de vitória contra o Náutico por 1 a 0 e é líder da competição, empatado com o Avaí, com oito pontos.
Prováveis escalações
Londrina: Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Heron e Kevyn; Lucas Marques, André Luiz e João Tavares; Emiliano Rodríguez, Iago Teles e Bruno Santos. Técnico: Alan Aal.
Ceará: Richard; Alex Silva, Éder, Luiz Otávio e Sánchez; Lucas Lima, Dieguinho e Vina; Matheusinho, Matheus Araújo e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.
Data e horário
Domingo, 19 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).
Local
Estádio do Café, Londrina (PR).
Goiás x Cuiabá
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+, ESPN, X Sports e Goat.
Como chegam as equipes
O Goiás perdeu na última rodada para o Juventude por 2 a 0 e está na sexta colocação, com sete pontos. Já o Cuiabá empatou com o Operário por 0 a 0 e está em 17º na tabela, com três pontos.
Prováveis escalações
Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Luisão e Nicolas Vichiatto; Felipe Machado, Lucas Lima, Gege e Lourenço; Cadu e A. Ramon. Técnico: Daniel Paulista.
Cuiabá: Marcelo Carne; João Basso, Calebe e Weverson; Raylan, Raul, Pepe e Vitor Mendes; D. Miguel, Hernandes e Rodrigo Farofa. Técnico: Eduardo Barros.
Data e horário
Domingo, 19 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).
Local
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO).
Fortaleza x Criciúma
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Fortaleza vem de vitória contra o São Bernardo por 1 a 0, ocupando a oitava posição, com sete pontos. O Criciúma também venceu na rodada, contra o Botafogo-SP por 1 a 0, e está na sétima colocação, com sete pontos.
Prováveis escalações
Fortaleza: Vinicius Silvestre; Mailton, Emanuel Britez, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Maurício Júnior; Ryan, Pierre, Tomás Pochettino e Luiz Fernando; Lucas Emanoel. Técnico: Thiago Carpini.
Criciúma: Airton; Marcinho, Ruan Carvalho, César Martins, Luciano Castan e Marcelo Hermes; Thiaguinho, Guilherme Lobo, Romarinho e Felipe Mateus; Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.
Data e horário
Domingo, 19 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).
Local
Arena Castelão, Fortaleza (CE).
Novorizontino x Athletic Club
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Novorizontino vem de vitória contra o América-MG por 3 a 0 e está atualmente na 12ª posição, com cinco pontos. O Athletic também venceu na rodada, por 3 a 2, o CRB, ocupando a terceira posição na tabela, com oito pontos.
Prováveis escalações
Novorizontino: César; Alvariño, Patrick, Carlinhos e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui, Diego Galo e Rômulo; Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
Athletic: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Luccas, Bruninho, Kauan Rodrigues e Jota; Ronaldo Tavares e Ruan Assis. Técnico: Alex de Souza.
Data e horário
Domingo, 19 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).
Local
Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP).