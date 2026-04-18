5ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

Publicado 18/04/2026 às 20:00

A 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo. Veja onde assistir aos jogos.

Botafogo-SP x Atlético-GO

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Botafogo-SP perdeu para o Criciúma por 1 a 0 na última rodada e tem seis pontos, na nona colocação. Já o Atlético-GO venceu o Londrina por 2 a 1 e está em 16º, com três pontos.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Jordan; Pedro Henrique, Wallace, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli, Thiago Moraes e Zé Hugo; Jefferson Nem e Kelvin. Técnico: Cláudio Tencati.

Atlético-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Igor Henrique e Assis; Marrony, Geovany Soares e Gustavo Coutinho. Técnico: Eduardo Souza.

Data e horário

Domingo, 19 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP).

Londrina x Ceará

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Londrina perdeu na última rodada por 2 a 1 para o Atlético-GO, ocupando a 13ª posição, com quatro pontos. Já o Ceará vem de vitória contra o Náutico por 1 a 0 e é líder da competição, empatado com o Avaí, com oito pontos.

Prováveis escalações

Londrina: Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Heron e Kevyn; Lucas Marques, André Luiz e João Tavares; Emiliano Rodríguez, Iago Teles e Bruno Santos. Técnico: Alan Aal.

Ceará: Richard; Alex Silva, Éder, Luiz Otávio e Sánchez; Lucas Lima, Dieguinho e Vina; Matheusinho, Matheus Araújo e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

Data e horário

Domingo, 19 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio do Café, Londrina (PR).

Goiás x Cuiabá

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+, ESPN, X Sports e Goat.

Como chegam as equipes

O Goiás perdeu na última rodada para o Juventude por 2 a 0 e está na sexta colocação, com sete pontos. Já o Cuiabá empatou com o Operário por 0 a 0 e está em 17º na tabela, com três pontos.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Luisão e Nicolas Vichiatto; Felipe Machado, Lucas Lima, Gege e Lourenço; Cadu e A. Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Cuiabá: Marcelo Carne; João Basso, Calebe e Weverson; Raylan, Raul, Pepe e Vitor Mendes; D. Miguel, Hernandes e Rodrigo Farofa. Técnico: Eduardo Barros.

Data e horário

Domingo, 19 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO).

Fortaleza x Criciúma

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Fortaleza vem de vitória contra o São Bernardo por 1 a 0, ocupando a oitava posição, com sete pontos. O Criciúma também venceu na rodada, contra o Botafogo-SP por 1 a 0, e está na sétima colocação, com sete pontos.

Prováveis escalações

Fortaleza: Vinicius Silvestre; Mailton, Emanuel Britez, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Maurício Júnior; Ryan, Pierre, Tomás Pochettino e Luiz Fernando; Lucas Emanoel. Técnico: Thiago Carpini.

Criciúma: Airton; Marcinho, Ruan Carvalho, César Martins, Luciano Castan e Marcelo Hermes; Thiaguinho, Guilherme Lobo, Romarinho e Felipe Mateus; Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

Data e horário

Domingo, 19 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).

Local

Arena Castelão, Fortaleza (CE).

Novorizontino x Athletic Club

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Novorizontino vem de vitória contra o América-MG por 3 a 0 e está atualmente na 12ª posição, com cinco pontos. O Athletic também venceu na rodada, por 3 a 2, o CRB, ocupando a terceira posição na tabela, com oito pontos.

Prováveis escalações

Novorizontino: César; Alvariño, Patrick, Carlinhos e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui, Diego Galo e Rômulo; Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Athletic: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Luccas, Bruninho, Kauan Rodrigues e Jota; Ronaldo Tavares e Ruan Assis. Técnico: Alex de Souza.

Data e horário

Domingo, 19 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).

Local

Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP).

Conteúdo Patrocinado