4ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Veja onde assistir aos jogos abaixo.
Juventude x Goiás
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Juventude perdeu na última rodada para o Fortaleza por 2 a 1 e soma um ponto, na 19ª colocação. Já o Goiás lidera a Série B, com sete pontos, e vem de uma vitória contra o Criciúma por 1 a 0.
Prováveis escalações
Juventude: Maurício Kozlinski; Maurício Mucuri, Wallace, Yago Lincoln e Kavyn; André Luiz, Lucas Marques e Thalis; Vitinho, Gilberto e Iago Teles. Técnico: Maurício Barbieri.
Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luisão, Luiz Felipe e Nicolas; Juninho, Gegê, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.
Data e horário
Sábado, 11 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).
Local
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS).
Ponte Preta x Vila Nova
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+, SportyNet e X Sports.
Como chegam as equipes
A Ponte Preta perdeu na última rodada para o Náutico por 1 a 0 e soma um ponto, na 17ª colocação. Já o Vila Nova venceu a última rodada contra o Atlético-GO por 2 a 1, porém vem de um empate na Copa Verde por 2 a 2 contra o Primavera. O clube goiano está em sétimo na tabela, com cinco pontos.
Prováveis escalações
Ponte Preta: Diogo Silva; Thalys, Márcio Silva, David Braz e Diego Porfírio; Rodrigo Saravia, Murilo e Elvis; Bryan Borges, Luis Phelipe e Pottker. Técnico: Rodrigo Santana.
Vila Nova: Dalberson; Hayner, Pedro Romano, Tiago Pagnussat e Willian Formiga; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; André Luís, Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.
Data e horário
Sábado, 11 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).
Local
Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP).
Sport x Avaí
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+, RedeTV e Goat.
Como chegam as equipes
O Sport venceu o Londrinha na última rodada por 2 a 1, estando na nona colocação, com cinco pontos. Além disso, o clube de Recife venceu o Retrô na Copa do Nordeste por 3 a 0. Já o Avaí empatou em 0 a 0 contra o Operário, mas é vice-líder, com sete pontos.
Prováveis escalações
Sport: T. Couto; Y. Felipe, M. Ajul, Z. Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e B. Fonseca; C. Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Avaí: L. Aragão; Wallison, G. Aquino, B. Baldini e D. Teixeira; Z. Ricardo, L. Henrique e Wanderson; T. Roberth, J. Lucas e F. Avenatti. Técnico: Cauan de Almeida.
Data e horário
Sábado, 11 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).
Local
Ilha do Retiro, Recife (PE).
Ceará x Náutico
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.
Como chegam as equipes
O Ceará venceu o Cuiabá na última rodada por 2 a 0. Além disso, o clube venceu o clássico contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, também por 2 a 0. Na Série B, ocupa a sexta colocação, com cinco pontos. Já o Náutico venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na última rodada e está em quinto, com seis pontos.
Prováveis escalações
Ceará: Richard; Alex Silva, Luiz Otávio, Éder e Fernando; Lucas Lima, Richardson e Juan Alano; Fernandinho, Wendel Silva e Matheusinho. Técnico: Mozart Santos.
Náutico: Muriel Becker; Matheus Ribeiro, Igor Fernandes, Mateus Silva e Yuri; Leonai Souza e Wenderson; Juninho, Dodô, Paulo Sérgio e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos.
Data e horário
Sábado, 11 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).
Local
Arena Castelão, Fortaleza (CE).