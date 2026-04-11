Apostas

4ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Divulgação / Cuiabá
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/04/2026 às 20:00

A 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo. Veja onde assistir aos jogos.

América-MG x Novorizontino

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O América-MG empatou na última rodada com o Athletic Club por 1 a 1 e soma um ponto, na 18ª posição. O Novorizontino também empatou na rodada passada. O clube paulista empatou com o CRB por 1 a 1 e tem dois pontos, na 15ª colocação.

Prováveis escalações

América-MG: Gustavo; Jhonny, N. Cardoso, E. Santos, R. Barcelos e Dalbert; G. Barros, F. Amaral e Alê; W. Bigode e G. Mastriani. Técnico: Alberto Valentim.

Novorizontino: César; N. Castrillón, Dantas, Patrick e Sander; L. Naldi, Juninho e C. Ortiz; Rômulo, Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Arena Independência, Belo Horizonte (MG).

Operário x Cuiabá

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Operário empatou na última rodada por 0 a 0 contra o Avaí, está com sete pontos na terceira colocação da tabela. Já o Cuiabá está em 16º lugar, com apenas dois pontos. A equipe vem de uma derrota para o Ceará por 2 a 0.

Prováveis escalações

Operário: Vágner; Mikael, J. Cuenú, Miranda e Moraes Júnior; V. Diniz, M. Trindade e G. Boschilia; H. Pereira, Aylon e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.

Cuiabá: M. Carné; J. Basso, C. Costa e Marlon; Railan, Raul, Pepê e K. Cristtyan; D. M. Arcanjo, Hernandes e Rodrigo. Técnico: Eduardo Barros.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR).

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

São Bernardo x Fortaleza

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo, Premiere e SporTV.

Como chegam as equipes

O São Bernardo chega após vencer o Botafogo-SP por 2 a 1. O clube paulista ocupa a 11ª posição, com quatro pontos. O Fortaleza venceu o Juventude na última rodada por 2 a 1, somando quatro pontos, em 14º na tabela.

Prováveis escalações

São Bernardo: A. Alves; R. Ferreira, M. Salustiano, Augusto e Pará; D. Miraíma, Foguinho e Romisson; Pablo Dyego, Pedrinho e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

Fortaleza: Brenno; E. Brítez, Ronald e Gazal; Maílton, Ryan, l. Sashá e M. Júnior; Pochettino, Luiz Fernando e L. Emanoel. Técnico: Thiago Carpini.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP).

CRB x Athletic Club

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O CRB empatou na última rodada com o Novorizontino por 1 a 1. A equipe está em 14º na tabela, com dois pontos. O Athletic empatou com o América-MG por 1 a 1, chegando aos cinco pontos, na oitava posição.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; D. Hereda, Bressan, F. Alemão e Lovat; Crystopher, Luizão e Danielzinho; Baggio, Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barbosa.

Athletic Club: Luan Polli; Souza, L. Belezi, Indio e Zeca; K. Rodrigues, Jota e Cabezas; Bruninho, Tavares e Ruan Assis. Técnico: Alexsandro de Souza.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).

Local

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).

Atlético-GO x Londrina

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Atlético-GO ainda não fez nenhum ponto na Série B. O lanterna perdeu as três partidas e busca o primeiro ponto contra o Londrina. Já a equipe paranense tem quatro pontos, na 10ª posição, porém vem de uma derrota para o Sport por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Vladimir; Ewerthon, Tito, J. Barreto e G. Lopes; I. Henrique, Cristiano e Assis; Marrony, G. Soares e L. Jacó. Técnico: Eduardo Souza.

Londrina: Kozlinski; Weverton, Y. Lincoln, Heron e Kevyn; L. Marques, A. Luiz e Cantanhede; Vitinho, Iago e D. Santos. Técnico: Allan Rodrigo Aal.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).

Conteúdo Patrocinado