4ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

A 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo. Veja onde assistir aos jogos.

América-MG x Novorizontino

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O América-MG empatou na última rodada com o Athletic Club por 1 a 1 e soma um ponto, na 18ª posição. O Novorizontino também empatou na rodada passada. O clube paulista empatou com o CRB por 1 a 1 e tem dois pontos, na 15ª colocação.

Prováveis escalações

América-MG: Gustavo; Jhonny, N. Cardoso, E. Santos, R. Barcelos e Dalbert; G. Barros, F. Amaral e Alê; W. Bigode e G. Mastriani. Técnico: Alberto Valentim.

Novorizontino: César; N. Castrillón, Dantas, Patrick e Sander; L. Naldi, Juninho e C. Ortiz; Rômulo, Vinícius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Arena Independência, Belo Horizonte (MG).

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Operário x Cuiabá

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Operário empatou na última rodada por 0 a 0 contra o Avaí, está com sete pontos na terceira colocação da tabela. Já o Cuiabá está em 16º lugar, com apenas dois pontos. A equipe vem de uma derrota para o Ceará por 2 a 0.

Prováveis escalações

Operário: Vágner; Mikael, J. Cuenú, Miranda e Moraes Júnior; V. Diniz, M. Trindade e G. Boschilia; H. Pereira, Aylon e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.

Cuiabá: M. Carné; J. Basso, C. Costa e Marlon; Railan, Raul, Pepê e K. Cristtyan; D. M. Arcanjo, Hernandes e Rodrigo. Técnico: Eduardo Barros.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio Germano Kruger, Ponta Grossa (PR).

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São Bernardo x Fortaleza

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo, Premiere e SporTV.

Como chegam as equipes

O São Bernardo chega após vencer o Botafogo-SP por 2 a 1. O clube paulista ocupa a 11ª posição, com quatro pontos. O Fortaleza venceu o Juventude na última rodada por 2 a 1, somando quatro pontos, em 14º na tabela.

Prováveis escalações

São Bernardo: A. Alves; R. Ferreira, M. Salustiano, Augusto e Pará; D. Miraíma, Foguinho e Romisson; Pablo Dyego, Pedrinho e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

Fortaleza: Brenno; E. Brítez, Ronald e Gazal; Maílton, Ryan, l. Sashá e M. Júnior; Pochettino, Luiz Fernando e L. Emanoel. Técnico: Thiago Carpini.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP).

Nossa próxima partida será domingo (12), diante do São Bernardo-SP, no Estádio Municipal 1° de Maio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2026. 📅 12/04

⌚ 18h#FortalezaEC #BrasileiroSérieB pic.twitter.com/9zv1C1dNIw — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 10, 2026

CRB x Athletic Club

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O CRB empatou na última rodada com o Novorizontino por 1 a 1. A equipe está em 14º na tabela, com dois pontos. O Athletic empatou com o América-MG por 1 a 1, chegando aos cinco pontos, na oitava posição.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; D. Hereda, Bressan, F. Alemão e Lovat; Crystopher, Luizão e Danielzinho; Baggio, Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barbosa.

Athletic Club: Luan Polli; Souza, L. Belezi, Indio e Zeca; K. Rodrigues, Jota e Cabezas; Bruninho, Tavares e Ruan Assis. Técnico: Alexsandro de Souza.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).

Local

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).

Atlético-GO x Londrina

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.

Como chegam as equipes

O Atlético-GO ainda não fez nenhum ponto na Série B. O lanterna perdeu as três partidas e busca o primeiro ponto contra o Londrina. Já a equipe paranense tem quatro pontos, na 10ª posição, porém vem de uma derrota para o Sport por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Vladimir; Ewerthon, Tito, J. Barreto e G. Lopes; I. Henrique, Cristiano e Assis; Marrony, G. Soares e L. Jacó. Técnico: Eduardo Souza.

Londrina: Kozlinski; Weverton, Y. Lincoln, Heron e Kevyn; L. Marques, A. Luiz e Cantanhede; Vitinho, Iago e D. Santos. Técnico: Allan Rodrigo Aal.

Data e horário

Domingo, 12 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).