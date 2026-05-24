São Bernardo vence Atlético-GO e reassume liderança da Série B

Neste domingo, o São Bernardo reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista visitou o Atlético-GO no Antônio Accioly e venceu por 1 a 0, com gol de Pablo Dyego.

Situação da tabela

Com a vitória, o São Bernardo voltou ao topo da tabela da Série B. A equipe chegou aos 20 pontos e ultrapassou o Náutico, que ficou em segundo lugar, com 19. O Atlético-GO, por sua vez, permanece na 11ª colocação, com 12 tentos.

📋 Resumo do jogo

🔴 ATLÉTICO-GO 0 x 1 SÃO BERNARDO 🟡

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | Série B (10ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Pablo Dyego, aos 40' do 2ºT (São Bernardo)

Como foi o jogo?

Nenhuma das duas equipes conseguiram se impor no primeiro tempo. A melhor oportunidade foi do São Bernardo, aos 36 minutos, quando Foguinho cruzou para Hyoran, que cabeceou por cima do gol.

No segundo tempo, o São Bernardo tomou conta do jogo, desperdiçando oportunidades com Echaporã e Jemerson. Os visitantes chegaram ao único gol da partida aos 36 minutos, quando Miraíma cobrou escanteio, Adriano Martins desviou e Pablo Dyego balançou as redes.

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Próximos jogos

Atlético-GO

Atlético-GO x Goiás (11ª rodada da Série B)

Data e hora: 31/5 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

São Bernardo

São Bernardo x Novorizontino (11ª rodada da Série B)

Data e hora: 31/5 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: 1º de Maio, em São Bernardo (SP)

Confira o outro resultado da Série B neste domingo: