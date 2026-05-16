São Bernardo busca empate com o América-MG e vê Náutico encostar na liderança da Série B

O São Bernardo empatou com o lanterna América-MG por 1 a 1, na tarde deste sábado, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Elizari abriu o placar para o Coelho, enquanto Daniel Davi buscou a igualdade para os donos da casa, em duelo disputado no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP).
Situação da tabela
Com este resultado, o São Bernardo segue na liderança da Série B, com 17 pontos, e vê o Náutico encostar. A equipe pernambucana venceu o Operário-PR por 6 a 2, fora de casa, e chegou aos 16 pontos, na vice-liderança. Já o América-MG segue na lanterna, com três pontos.
📋 Resumo do jogo
🟡⚫ SÃO BERNARDO 1 x 1 AMÉRICA-MG 🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B (9ª rodada)
🏟️ Local: Estádio 1° de Maio, em São Bernardo (SP)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16 horas (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Hyoran, Hélder (São Bernardo); Léo Alaba, Gustavo, Roger Silva (técnico), Segovinha, Rafa Barcelos e Alê (América-MG)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
Assistentes: Bruno Muller (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols
⚽Elizari, aos 18' do 1°T (América-MG)
⚽Daniel Davi, aos 39' do 2°T (São Bernardo)
🟡⚫ São Bernardo
Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder (Jemerson), Augusto e Pará; Marcão Silva, Romisson (Hyoran) e Dudu Miraíma; Echaporã (Lucas Rian), Daniel Amorim (Felipe Garcia) e Pedro Vitor (Daniel Davi).
Técnico: Ricardo Catalá
🟢⚪ América-MG
Gustavo; Léo Alaba, Nathan (Paulinho), Rafa Barcelos e Artur (Dalbert); Felipe Amaral (Otávio), Alê e Elizari; Segovinha (Jhonny), Mastriani e Éverton Brito (Thauan).
Técnico: Roger Silva
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Como foi o jogo?
O América-MG surpreendeu o São Bernardo na casa do rival e teve as melhores chances do primeiro tempo. Mastriani quase abriu o placar aos 11 minutos, mas viu Alex Alves fazer a defesa. O Coelho saiu em vantagem sete minutos depois. Felipe Amaral achou bom passe para Elizari, que invadiu a área e estufou a rede do São Bernardo. Aos 39, Rafa Barcelos chegou a fazer o segundo gol dos mineiros, que foi anulado por impedimento.
Nos acréscimos, Echaporã finalizou ao gol, mas Gustavo fez a defesa sem grandes problemas. O São Bernardo, então, voltou para o segundo tempo buscando mudar o rumo do jogo e teve duas boas chances nos primeiros dez minutos. Primeiro, com Dudu Miraíma, e depois com Felipe Garcia. O primeiro tentou em cobrança de falta direto, enquanto Garcia perdeu o tempo da bola na pequena área para furar a defesa de Gustavo.
Aos 12, o América-MG respondeu, com Mastriani, que finalizou de fora da área, obrigando o goleiro a se esticar para espalmar e fazer a defesa. Já aos 37, Dudu Miraíma teve boa chance. Ele ficou com a sobra após cabeceio de Rodrigo e soltou uma pancada para grande defesa de Gustavo. Dois minutos depois, Daniel Davi empatou para o Tigre. Ele driblou a marcação na área, limpou o espaço e bateu firme, sem chance para o goleiro.
Outro resultado da Série B deste sábado:
⚫⚪ Operário-PR 2 x 6 Náutico 🔴⚪
Próximos jogos
São Bernardo
Jogo: Atlético-GO x São Bernardo
Competição: Campeonato Brasileiro Série B (10ª rodada)
Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
América-MG
Jogo: América-MG x Vila Nova
Competição: Campeonato Brasileiro Série B (10ª rodada)
Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)