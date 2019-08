Sampaio Corrêa vence o São Bento e ainda pode evitar rebaixamento

O Sampaio Corrêa ganhou sobrevida na luta contra o rebaixamento para a Série C. Na noite deste sábado, a equipe do Maranhão recebeu o São Bento e venceu por 2 a 1 com gols de Jheimy e Fernando Sobral. Branquinho marcou o gol dos visitantes.

Com a vitória, o Sampaio Corrêa vai a 35 pontos no Campeonato Brasileiro Série B, sobe para a 18ª colocação e se mantém com chances de escapar do rebaixamento. Por outro lado, o São Bento continua com 46 pontos, termina a rodada na 12ª posição e apenas cumpre tabela até o fim do campeonato.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa joga novamente em casa para lutar contra o rebaixamento. Desta vez, no próximo sábado, a equipe recebe o já rebaixado Boa Esporte antes de visitar o Criciúma na última rodada. Já o São Bento visita o Atlético-GO na próxima sexta-feira.

O jogo

Mesmo jogando em casa e precisando do resultado para evitar o rebaixamento, o Sampaio Corrêa começou o jogo sofrendo pressão. Aos 15 minutos, o São Bento perdeu chance de ouro para abrir o placar com Dudu Vieira. Após cruzamento, a bola sobrou na grande área para o meio-campista, que finalizou e foi travado pela defesa.

As grandes chances do time da casa aconteceram somente no final da primeira etapa. Aos 30 minutos, o zagueiro Maracás chegou a balançar a rede de cabeça, mas a arbitragem marcou falta de ataque no lance. Mais tarde, aos 43, Fernando Sobral finalizou de fora da área e Henal fez boa defesa.

Na primeira etapa os gols não aconteceram, mas o Sampaio Corrêa precisou de apenas um minuto para abrir o placar na etapa complementar. Após rebote de Henal, Jheimy finalizou por cobertura, de primeira, e colocou o time mandante na frente com um belo gol.

Em desvantagem, os visitantes se lançaram mais ao ataque e chegaram ao gol de empate aos 19 minutos. O atacante Branquinho recebeu cruzamento de Zezinho pela esquerda e voou entre a dupla de zaga para cabecear e igualar o marcador.

O empate durou pouco. Logo aos 23 minutos, a zaga do São Bento tentou afastar a bola da área, mas acabou dando uma verdadeira assistência para Fernando Sobral, que chutou forte para vencer o goleiro Henal e colocar seu time novamente em vantagem.

Com o placar favorável, o Sampaio Corrêa precisava segurar o ataque adversário por pouco mais de 20 minutos para garantir três pontos e evitar o rebaixamento. Com atuação sólida da zaga e segurança do goleiro Busatto, que fez duas boas defesas antes do apito final, o time maranhense venceu por 2 a 1 e segue vivo na Série B.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA x SÃO BENTO

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Data: 10 de novembro de 2018 (sábado)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Luciano Roggenbaum e Luiz H Souza Santos Renesto (PR)

Cartões amarelos: Jheimy (SAMPAIO CORRÊA); Éwerton Páscoa e Douglas Assis (SÃO BENTO)

GOLS:

SAMPAIO CORRÊA: Jheimy, a 1 minuto do segundo tempo, e Fernando Sobral, aos 23 minutos do segundo tempo

SÃO BENTO: Branquinho, aos 19 minutos do segundo tempo

SAMPAIO CORRÊA: Busatto; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Julinho (Luis Gustavo); Willian Oliveira (Adilson Goiano), Diego Silva, Eloir (Danielzinho) e Fernando Sobral; Misael e Jheimy

Técnico: Marcinho Guerreiro

SÃO BENTO: Henal; Tony, Éwerton Páscoa, Douglas Assis e Bruno R; Fábio Bahia; Dudu Vieira e Zezinho (Paulo Vinícius); Ronaldo (Celsinho), Joãozinho e Branquinho (Luidy)

Técnico: Marquinhos Santos