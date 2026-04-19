Ponte Preta vira sobre o Avaí, desencanta na Série B e sai da zona do rebaixamento

A Ponte Preta enfim venceu a sua primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Neste sábado, pela quinta rodada, a Macaca bateu o Avaí por 2 a 1, de virada, na Ressacada, em Florianópolis (SC).
Situação na tabela
Com o resultado, a Ponte Preta chega aos quatro pontos e saiu da zona do rebaixamento, na 16ª colocação. Já o Avaí caiu para o quarto lugar, com oito.
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O jogo
O Avaí abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada coletiva, Jean Lucas recebeu dentro da área e finalizou firme para estufar as redes. A alegria dos mandantes, porém, durou pouco. Aos 45, Willian Pottker empatou em cobrança de pênalti.
A virada saiu aos 14 da segunda etapa. Pottker parou em Léo Aragão em nova cobrança de pênalti. No rebote, o goleiro brilhou mais uma vez. Contudo, na terceira tentativa, ele nada pôde fazer para evitar o gol de Diego Tavares.
Próximo jogo da Ponte Preta
- Ponte Preta x América-MG (sexta rodada da Série B)
- 24 de abril (sexta-feira), às 20 horas (de Brasília)
- Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Próximo jogo do Avaí
- Atlético-GO x Avaí (sexta rodada da Série B)
- 26 de abril (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
Noite dos visitantes
Também neste sábado, o Juventude venceu o CRB por 1 a 0, no Rei Pelé. O gol foi de Allanzinho. Com isso, o time gaúcho foi para o nono lugar, com sete pontos. Já o clube de Maceió está em 19º, com dois.
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