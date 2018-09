Ponte Preta recebe Sampaio em busca do fim do jejum de vitórias

Ponte Preta e Sampaio Corrêa fazem duelo neste sábado, às 19h (de Brasília), em Campinas, no Moisés Lucarelli. Ambos os times buscam uma reabilitação na Série B, reencontrando a vitória. Apesar da situação do clube maranhense ser bem mais crítica, afundado na zona de rebaixamento, a Ponte está num jejum de quatro jogos sem vencer.

Preso no meio da tabela, com 34 pontos, a Macaca deve ter novidades importantes no segundo jogo ao comando de Marcelo Chamusca, para tentar melhorar o rendimento. O zagueiro Reginaldo, o volante André Castro e o atacante Victor Rangel foram as novidades entre os titulares. O desfalque continua com relação ao atacante Hyuri, desfalque contra Vila Nova e Atlético-GO depois de sair no intervalo do jogo contra o Guarani, por conta de um incômodo muscular, iniciou a transição física, mas ainda não tem previsão de retorno.

Após a estreia com derrota, Chamusca identificou pontos para melhorar contra o Sampaio. “Fiquei muito triste pela estreia com resultado negativo. Mas se tem uma coisa de positiva nesse jogo, é que vamos conseguir fazer observações importantes para o próximo jogo, contra o Sampaio Corrêa em casa. Para termos uma postura diferente e buscar um resultado positivo. Precisamos reagir o mais rápido possível”

Já no time do Sampaio tem apenas cinco vitórias no campeonato e está há três jogos sem um triunfo. A esperança do clube é a mudança nos ares, com a chegada de Marcinho Guerreiro. O novo comandante chega para organizar e dar mais um gás à equipe. Com menos de uma semana, os atletas já falam em um clima diferente no vestiário.

O técnico já chegou mudando o time com novidades em todos os setores, Odair Lucas, Alyson, Eloir João Paulo são as grandes novidades na formação do time.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x CORINTHIANS

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Data: 8 de setembro de 2018, sábado

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ)

Assistentes: Daniel Parro e Thiag Rosa de Oliveira (RJ)

PONTE PRETA: Ivan, Igor, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos; André Castro, Lucas Mineiro e Tiago Real; André Luis, Júnior Santos e Victor Rangel.

Técnico: Marcelo Chamusca

SAMPAIO CORREA: Gustavo Busatto (Andrey); Luís Gustavo, Odair Lucas, Maracás e Alyson; Adilson Goiano, Jocinei, Fernando Sobral, Eloir e João Paulo; Uillian Barros.

Técnico: Marcinho Guerreiro