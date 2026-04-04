Ponte Preta perde do Náutico e segue sem vencer na Série B

A Ponte Preta perdeu do Náutico neste sábado, por 1 a 0, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).
A Macaca jogou com um a menos desde os 21 minutos do segundo tempo, quando Saravia foi expulso por matar uma chance clara de gol. Com um a mais, os donos da casa aproveitaram para abrir o placar.
Aos 32 minutos, a bola bateu no braço de Bruno Lopes na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Vinicius estufou as redes. Nos acréscimos, Jonathan Cafu também recebeu vermelho, por falta dura em Victor Andrade, e deixou os visitantes com dois a menos.
Com o resultado, a Ponte segue sem vencer no campeonato. A equipe está na 16ª posição, com um ponto. Já o Náutico está em quarto, com seis.
Pela 4ª rodada da Série B, Ponte Preta e Náutico entram em campo no sábado. A Macaca recebe o Vila Nova às 18h (de Brasília), em Campinas. Já o time nordestino encara, às 20h30, o Ceará, em Fortaleza.
Cuiabá x Ceará
Fora de casa, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, o Ceará derrotou o Cuiabá pelo placar de 2 a 0 neste sábado, e conquistou a primeira vitória no Brasileirão. Os gols foram anotados por Juan Alano na segunda etapa.
