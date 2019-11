Ponte Preta domina o Brasil de Pelotas e se despede do ano com goleada

Nesta terça-feira, Ponte Preta e Brasil de Pelotas abriram a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). E os donos da casa fecharam a temporada com uma grande goleada por 4 a 0. Lucas Mineiro, Bill, Renato Cajá e Leandro Leite, contra, marcaram os gols.

O resultado pouco muda a tabela da competição, já que ambas as equipes não tinham mais como alcançar o G4 e os times rebaixados já haviam sido definidos. A Macaca chega a 47 pontos conquistados e ocupa a 11ª colocação. Já o Xavante fica na 14ª posição com três pontos a menos.

A Ponte Preta abriu o placar aos 13 minutos. Roger tabelou com Bill, cruzou para trás e Lucas Mineiro apareceu para estufar as redes. Quatro minutos depois, Bill puxou o contra-ataque e lançou para Cajá, que devolveu. O jovem atacante recebeu na pequena área, cortou o goleiro e empurrou para dentro, ampliando a vantagem.

O terceiro gol veio aos 21 minutos. Dadá iniciou a jogada pela esquerda e achou Roger, que cruzou rasteiro na pequena área para Renato Cajá chegar batendo de primeira. Aos 21 da segunda etapa, Araos cobrou falta por cima da barreira e viu a bola desviar em Leandro Leite antes de entrar na meta defendida por Carlos Eduardo, fechando a goleada.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 4 X 0 BRASIL DE PELOTAS

Local:Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Data: 26 de novembro de 2019 (terça-feira)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Assistentes: Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA) e Gizeli Casaril (SC)

Cartões amarelos: Camilo, Matheus Alexandre (Ponte Preta); Ednei, Willian Formiga, Leandro Leite (Brasil de Pelotas)

Cartão vermelho: Ednei (Brasil de Pelotas)

Gols: Lucas Mineiro, aos 13 minutos do primeiro tempo; Bill, aos 17 minutos do primeiro tempo; Renato Cajá, aos 21 minutos do primeiro tempo; Leandro Leite, contra, aos 21 minutos do segundo tempo (Ponte Preta)

PONTE PRETA: Ivan, Matheus Alexandre, Léo, Henrique Trevisan e Arnaldo; Camilo (Igor Maduro), Lucas Mineiro, Renato Cajá (Araos) e Dadá (João Carlos); Bill e Roger.

Técnico: Gilson Kleina

BRASIL DE PELOTAS: Carlos Eduardo; Ednei, Bruno Aguiar, Nirley e Willian Formiga; Carlos Jatobá, Leandro Leite, Murilo Rangel (Maicon Assis) e Ari (Cristian); Guilherme Queiroz e Juba (Ricardo Luz).

Técnico: Bolívar