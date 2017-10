Paraná vence Internacional e assume vice-liderança da Série B

Com recorde de público na Arena da Baixada, o Paraná venceu o Internacional por 1 a 0 na noite desta terça-feira pela 28ª rodada da Série B. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Igor Maidana. O resultado coloca o time paranista na vice liderança do Campeonato com 49 pontos. O Internacional permanece na liderança da Segunda Divisão com 54 pontos.

Para o duelo da noite, o Internacional teve o retorno dos laterais Claudio Winck e Uendel, que completou 50 jogos vestindo a camisa colorada. Na defesa, o time teve que utilizar uma zaga reserva com o garoto Léo Ortiz e Danilo Silva. No ataque, William Pottker foi desfalque, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o uruguaio Nico López assumiu a posição.

No Paraná, o volante Leandro Vilela, que sofreu uma lesão, foi o desfalque para o técnico Matheus Costa. O jogador Vinícius Kiss entrou na vaga no colega. No ataque, Robson retornou ao time após cumprir suspensão na última partida. Com isso, Vitor Feijão vai para o banco de reservas.

Primeiro tempo

A torcida do Paraná fazia muita festa e barulho na Arena da Baixada criando um clima de decisão para a partida. A primeira finalização foi do time mandante. Aos 5 minutos, os jogadores paranaense trocaram passes até a bola chegar na esquerda para Alemão. Na entrada da área, o atacante concluiu cruzado e a redonda passou perto da trave esquerda defendida por Danilo Fernandes.

Em um bom contra-ataque, o Internacional teve a oportunidade de abrir o placar. No lance, Nico López foi lançado na direita e cruzou para a área buscando Eduardo Sasha. O atacante cabeceou perto da meta, mas a bola saiu pela linha de fundo.

O Internacional foi obrigado a fazer uma substituição ainda na primeira etapa. O volante Rodrigo Dourado sentiu dores e Charles entrou no lugar do companheiro.

Aos 18 minutos, o Paraná teve chegou com perigo. Gabriel Dias recebeu em cobrança de lateral e cruzou para a área. Robson dominou e concluiu com força para a defesa em dois tempos do goleiro Danilo Fernandes.

Um minuto depois, o atacante Alemão recebeu a redonda na entrada da área, cortou para a perna direita e chutou perto do ângulo direito do gol. O arqueiro colorado apenas ficou olhando a bola sair pela linha de fundo.

Aos 29 minutos, Eduardo Sasha recebeu perto da área, girou em cima da marcação e mandou uma bomba no ângulo direito. O goleiro Richard saltou e deu um tapa na bola com a mão direita, mandando para escanteio.

Em cobrança rápida de escanteio, aos 36 minutos, D’Alessandro mandou para a área, Leandro Damião ajeitou para Charles cabecear livre por cima da meta. O Colorado Gaúcho desperdiçava uma grande oportunidade.

O Paraná abriu o marcador aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio de Renatinho, a zaga do Internacional ficou parada, o zagueiro Iago Maidana subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes para fazer a Arena da Baixada vibrar. Gol de número 600 da Série B.

Antes do encerramento da primeira etapa, Robson fez uma bela tabela com Renatinho e foi derrubado dentro da área, mas o juiz não assinalou a penalidade máxima.

Segundo tempo

As duas equipes retornaram do vestiário para o campo sem alterações. O Internacional voltou pressionando o time da casa. Aos 7 minutos, a equipe gaúcha acertou a trave. No lance, D’Alessandro cruzou na segunda trave e Damião esticou a perna acertando a trave direita de ataque. No rebote, a zaga do Paraná conseguiu afastar a bola.

A pressão colorada era grande. Aos 9 minutos, Damião foi lançado na área e de costa para o gol tentou de bicicleta, mas o goleiro Richard defendeu com facilidade.

Aos 17 minutos, Renatinho recebeu lançamento e, de primeira, ajeitou para Alemão concluir, de fora da área. O atacante tentou pegar com efeito na bola, mas Danilo Fernandes defende com tranquilidade. Um minuto depois, Robson fez bela jogada dando dois dribles na marcação, mas no momento da conclusão pegou mal na bola que subiu muito e saiu pela linha de fundo.

O Internacional sufocava o Paraná, que afastava o bola com balões para o ataque. O time paranista não conseguia sair do campo de defesa.

Em cobrança de escanteio, Camilo mandou para Léo Ortiz que desviou para Nico López, livre na esquerda. O uruguaio dominou e no momento da conclusão o goleiro Richard fechou ângulo, salvando o Paraná. A bola desviou no arqueiro e saiu pela linha de fundo.

Aos 36 minutos, Edenílson cruzou fechado, o goleiro Richard acompanhou e a bola passou muito perto do ângulo esquerdo de ataque colorado, mas foi direto para fora.

O Internacional seguiu na pressão até o apito final do árbitro, mas a insistência no cruzamento para a área não gerou boas oportunidades ao Colorado Gaúcho.

Os dois times retornam a campo pela 29ª rodada da Série B. Na segunda-feira, às 20h (de Brasília), o Internacional recebe o Brasil-PEL, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na sexta-feira, dia 13 de outubro, às 20h30 (de Brasília), o Paraná enfrenta o Criciúma no estádio Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 X 0 INTERNACIONAL

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 03 de outubro de 2017, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Público: 39.414 pagantes

Renda: R$ 1.224.660,00

Cartões amarelos: Paraná: Igor, Gabriel Dias. Internacional: D’Alessandro, Claudio Winck, Jhony, Renatinho, Robson

GOLS:

Paraná: Iago Maidana, aos 41 minutos do primeiro tempo

PARANÁ: Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Igor; Vinícius Kiss, Gabriel Dias, João Pedro (Jhony) e Renatinho (Luiz Otávio); Robson e Alemão (Vitor Feijão).

Técnico: Matheus Costa

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Claudio Winck (Juan), Danilo Silva, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado (Charles), Edenílson, D’Alessandro, Nico López e Eduardo Sasha (Camilo); Leandro Damião.

Técnico: Guto Ferreira