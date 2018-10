Para manter vantagem na liderança, Fortaleza visita o Oeste pela Série B

Neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), o líder Fortaleza visita o Oeste em partida válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com 56 pontos ganhos, o time cearense tenta a vitória fora de casa para manter uma boa vantagem no topo da tabela, enquanto o Oeste, em 13° lugar com 40 pontos, não tem muita pretensão no campeonato, e tenta o triunfo para tentar quebrar a sequência de dois jogos sem vitória

O Fortaleza vive um grande momento na competição, com três vitórias seguidas, e é o principal favorito ao título. No entanto, para o goleiro Marcelo Boeck, a equipe precisa manter a cautela na reta final do torneio.

“Ainda não conquistamos nada. Temos muitas batalhas pela frente. Essa reta final de Série B será muito intensa em todos os sentidos. Precisamos estar preparados. Vamos continuar batalhando muito para colocar o Fortaleza na primeira divisão. Estamos próximos disso, mas temos que manter os pés no chão para alcançarmos essa meta”, disse.

Além disso, o arqueiro projetou a partida deste sábado, fora de casa, e tratando o jogo como uma decisão, voltou a pregar o foco da equipe.

“Vamos para mais uma batalha na disputa e temos que entrar ligados. Não podemos vacilar. Precisamos fazer um grande jogo para sairmos de lá com um grande resultado. Esse é o objetivo de todos”, completou.

Marcinho, meia do Oeste, já mostrou-se otimista para o confronto diante do líder. Isso pois, no primeiro turno, o Rubrão venceu o Fortaleza, e o jogador espera que o resultado se repita.

“Esperamos fazer um bom jogo, como foi no primeiro turno. Nos portamos na casa deles, e agora espero que a nossa equipe possa surpreender novamente e conseguir esse resultado positivo, apenas isso nos interessa”, afirmou.

O goleiro Tadeu, por outro lado, trata a partida com cautela, lembrando que o momento das duas equipes agora é diferente.

“É outro jogo. Já se passaram 19 rodadas depois daquela partida. Conseguimos uma grande vitória aquele dia…Mas será uma partida dificílima, contra a equipe mais forte do campeonato”, projetou.

FICHA TÉCNICA

OESTE X FORTALEZA

Local: Arena Barueri, em Barueri, SP

Data: 13 de outubro de 2018, sábado

Horário: 16h30 (Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

OESTE:Tadeu; Adriano Alves, Joilson, Patrick e Conrado; Rodrigo Souza, Marciel e Betinho; Mazinho, Pedrinho e Marcinho

Técnico: Roberto Cavalo

FORTALEZA:Marcelo Boeck, Felipe, Diego Jussani, Ligger e Leonan; Jean Patrick, Pablo, Dodô e Marcinho; Edinho e Wilson

Técnico: Rogerio Ceni