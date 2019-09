Operário marca no fim e empata com Botafogo-SP fora de casa pela Série B

De olho em uma vaga entre os quatro melhores times da Série B, o Botafogo-SP recebeu o Operário-PR nesta terça-feira. Jogando no Estádio Santa Cruz, os donos da casa souberam aproveitar falha do goleiro adversário no primeiro tempo, mas sofreram com a pressão e acabaram empatando por 1 a 1. Depois que Bruno Morais abriu o placar, Lázaro diminuiu no último lance.

Com o resultado, o Fogão segue na quinta posição, com 38 pontos. Do outro lado, o Alvinegro também perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação para a elite do futebol brasileiro e está estacionado na 6ª colocação, com 35 pontos.

O próximo compromisso do Botafogo será diante do Criciúma, neste sábado, às 11 horas (de Brasília), no Heriberto Hulse. O Fantasma, por sua vez, volta a campo também na sábado para tentar vencer na Ilha do Retiro, às 19 horas (de Brasília), contra o Sport.

Nos primeiros momentos da partida, os visitantes controlaram a posse, mas chegaram apenas uma vez à meta de Derley. Depois do cruzamento rasteiro, Jardel não alcançou a bola e perdeu a chance. A resposta dos anfitriões veio antes dos 20 minutos. Murilo Henrique deu um chapéu no zagueiro adversário e rolou para Marlon Freitas chutar para fora.

O gol estava desenhado e saiu após a falha do goleiro Rodrigo Viana na cobrança de escanteio. Faltando 10 para o juiz apitar, Bruno Morais foi oportunista e colocou seu time na frente. O Operário quase deixou tudo igual com Cleyton, que finalizou forte no travessão.

Na volta do vestiário, o Fantasma começou pressionando, mas faltou capricho para Felipe Augusto deixar sua marca com um minuto no relógio. A partir de então, o time de Gerson Gusmão passou a trabalhar a bola e tentar achar espaços no sistema defensivo dos donos da casa. Com um terço da segunda etapa jogada, Marcelo cruzou fechado e obrigou Darley espalmar. O Alvinegro foi recompensado pela sua insistência no último minuto da partida. Lázaro subiu mais que os zagueiros adversários para explorar o cruzamento na falta e deu números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X OPERÁRIO-PR

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 14 de Setembro de 2019, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

Assistentes: Marcus Vinícius Gomes (MG) e Marconi Helbert Vieira (MG)

Cartões Amarelos: Índio (Operário-PR); Lázaro (Operário-PR); Bruno Moraes (Botafogo-SP); Júlio César (Botafogo-SP); Luiz Otávio (Botafogo-SP); Pará (Botafogo-SP)

Gols: BOTAFOGO: Bruno Morais, aos 29 minutos do 1º tempo

OPERÁRIO: Lázaro, aos 49 minutos do 2º tempo

BOTAFOGO-SP: Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Didi e Pará; Pablo, Marlon Freitas e Murilo Henrique; Diego Gonçalves (Willian Oliveira), Bruno Maraes (Henan) e Júlio César (Bruno José).

Técnico: Hemerson Maria

OPERÁRIO-PR: Rodrigo Viana; Danilo Báia (Chicão), Lázaro, Rodrigo e Julinho; Jardel, Índio, Marcelo e Cleyton (Felipe Alves); Lucas Batatinha (Cléo Silva) e Felipe Augusto.

Técnico: Gerson Gusmão