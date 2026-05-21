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Náutico x Cuiabá pela Série B do Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

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Foto: Rafael Vieira/CNC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/05/2026 às 20:00

Nesta sexta-feira, Náutico e Cuiabá se enfrentam pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio dos Aflitos, em Recife, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Náutico x Cuiabá?

TV: Sportv e Premiere.

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Como chegam?

O Náutico ocupa a segunda colocação do campeonato, com 16 pontos somados. O clube pernambucano está a quatro partidas sem perder na Série B do Brasileirão.

Já o Cuiabá está na 16ª posição, com 10 pontos e chega para a partida com uma sequência de quatro empates seguidos na liga nacional.

Prováveis escalações

🔴⚪Náutico

Muriel; Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Luiz Felipe e Wenderson; Vinícius, Dodô e Victor Andrade; Paulo Sérgio.
Técnico: Hélio dos Anjos

🟡🟢Cuiabá

Marcelo Carné; João Basso, Gabriel e Calebe; Raylan, Pepê, Raul e Marlon; David Miguel, Vinicius Peixoto e Rodrigo Rodrigues.
Técnico: Eduardo Barros

Arbitragem

  • Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
  • VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Ficha Técnica
🔴⚪Náutico x Cuiabá🟡🟢

Competição: Brasileirão Série B - 10ª rodada
Data e horário: Sexta, 22 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)
Transmissão: Sportv e Premiere

Próximas partidas

Náutico

Jogo: Sport x Náutico
Competição: Brasileirão Série B - 11ª rodada
Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Cuiabá

Jogo: Cuiabá x CRB
Competição: Brasileirão Série B - 11ª rodada
Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

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