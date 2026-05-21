Náutico x Cuiabá pela Série B do Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, Náutico e Cuiabá se enfrentam pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio dos Aflitos, em Recife, a partir das 19h (de Brasília).
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— Náutico (@nauticope) May 20, 2026
Onde assistir Náutico x Cuiabá?
TV: Sportv e Premiere.
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Como chegam?
O Náutico ocupa a segunda colocação do campeonato, com 16 pontos somados. O clube pernambucano está a quatro partidas sem perder na Série B do Brasileirão.
Já o Cuiabá está na 16ª posição, com 10 pontos e chega para a partida com uma sequência de quatro empates seguidos na liga nacional.
Prováveis escalações
🔴⚪Náutico
Muriel; Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Luiz Felipe e Wenderson; Vinícius, Dodô e Victor Andrade; Paulo Sérgio.
Técnico: Hélio dos Anjos
🟡🟢Cuiabá
Marcelo Carné; João Basso, Gabriel e Calebe; Raylan, Pepê, Raul e Marlon; David Miguel, Vinicius Peixoto e Rodrigo Rodrigues.
Técnico: Eduardo Barros
Arbitragem
- Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
- Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
- VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
Ficha Técnica
🔴⚪Náutico x Cuiabá🟡🟢
Competição: Brasileirão Série B - 10ª rodada
Data e horário: Sexta, 22 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)
Transmissão: Sportv e Premiere
Próximas partidas
Náutico
Jogo: Sport x Náutico
Competição: Brasileirão Série B - 11ª rodada
Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Cuiabá
Jogo: Cuiabá x CRB
Competição: Brasileirão Série B - 11ª rodada
Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)