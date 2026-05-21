Náutico x Cuiabá pela Série B do Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, Náutico e Cuiabá se enfrentam pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio dos Aflitos, em Recife, a partir das 19h (de Brasília).

⚡🇦🇹 Mais um dia de trabalho concluído no CT Wilson Campos. Foco total na sequência da temporada! 🚀 pic.twitter.com/9ZnGiO6ahc — Náutico (@nauticope) May 20, 2026

Onde assistir Náutico x Cuiabá?

TV: Sportv e Premiere.

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Como chegam?

O Náutico ocupa a segunda colocação do campeonato, com 16 pontos somados. O clube pernambucano está a quatro partidas sem perder na Série B do Brasileirão.

Já o Cuiabá está na 16ª posição, com 10 pontos e chega para a partida com uma sequência de quatro empates seguidos na liga nacional.

Prováveis escalações

🔴⚪Náutico

Muriel; Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Luiz Felipe e Wenderson; Vinícius, Dodô e Victor Andrade; Paulo Sérgio.

Técnico: Hélio dos Anjos

🟡🟢Cuiabá

Marcelo Carné; João Basso, Gabriel e Calebe; Raylan, Pepê, Raul e Marlon; David Miguel, Vinicius Peixoto e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Eduardo Barros

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Edina Alves Batista (SP) Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Ficha Técnica

🔴⚪Náutico x Cuiabá🟡🟢

Competição: Brasileirão Série B - 10ª rodada

Data e horário: Sexta, 22 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

Transmissão: Sportv e Premiere

Próximas partidas

Náutico

Jogo: Sport x Náutico

Competição: Brasileirão Série B - 11ª rodada

Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Cuiabá

Jogo: Cuiabá x CRB

Competição: Brasileirão Série B - 11ª rodada

Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)