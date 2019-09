Mesmo em gramado ruim, Cuiabá vence Oeste e cola no G4

Em um gramado com péssimas condições na Arena Pantanal, o Cuiabá aproveitou o fator casa e venceu o Oeste por 2 a 0 na noite deste sábado. A partida foi válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com um cenário de equilíbrio nos minutos iniciais, as equipes tinham dificuldade de superar as condições do gramado e criar chances de gol. Passados 20 minutos, o Cuiabá conseguiu se impor como mandante e ditar o ritmo do jogo.

Com a nova postura, a equipe da casa conseguiu construir a vitória ainda no primeiro tempo, com um gol de pênalti de Rodolfo aos 31 minutos e uma cabeçada de Ednei aos 33.

O Oste chegou a esboçar uma reação no início da segunda etapa, mas não foi capaz de ao menos reduzir a vantagem no placar.

Conseguindo esfriar a partida nos minutos finais, o Cuiabá manteve a vantagem e saiu com a vitória por 2 a 0 diante do Oeste.

Com o resultado, os mandantes chegam a 35 pontos e encosta no G4, enquanto a equipe paulista segue na 14ª posição com 26 pontos.



FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 0 OESTE

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 21 de setembro de 2019, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

Cartões amarelos: Escobar e Escudero (Cuiabá); Caetano, Alyson, Matheus Jussa, Cicinho e Leandro Melo (Oeste)

Gols: Rodolfo e Ednei (Cuiabá)

CUIABÁ: Victor Souza; Toty, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Moisés (Marino) e Mateus Anderson; Felipe Marques (Lucas Braga), Júnior Todinho e Rodolfo (Escudero).

Técnico: Itamar Schülle

OESTE: Luis Carlos; Cicinho (Bruno Gonçalves), Cléber Reis, Caetano e Alyson; Thiaguinho, Matheus Jussa e Mazinho (Cezinha); Bruno Lopes (Elvis), Roberto e Fábio.

Técnico: Renan Freitas