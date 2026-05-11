Londrina x São Bernardo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Londrina e São Bernardo se enfrentam pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, Paraná.

Onde assistir?

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Como chegam as equipes?

O Londrina chega a uma sequência negativa de seis jogos sem vencer na Série B do Brasileirão. A equipe é 19ª colocada na tabela, com apenas cinco pontos em sete jogos. Já o São Bernardo venceu nas duas últimas rodadas e subiu para a terceira posição na tabela, com 13 pontos.

Em caso de vitória, o time paulista ultrapassaria o Sport, que lidera a competição, com 16 pontos, e terminaria a oitava rodada na liderança da competição.

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Prováveis escalações

🔵⚪ Londrina

Kozlinski, Weverton, Yago Lincoln, Wallace, Rafael Monteiro, João Tavares, André Luiz, Lucas Marques, Emiliano Rodríguez, Bruno Santos e Iago Teles.

Técnico: Rogério Micale.

🟡⚫ São Bernardo

Júnior Oliveira, Hugo Sanches, Wellington Manzoli, Hélder Maciel, Mário Sérgio, Lucas Fernandes, Hyoran, Marcão, Lucas Rian, Daniel Davi e Felipe Garcia.

Técnico: Ricardo Catalá.

Arbitragem de Londrina x São Bernardo

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF) VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

Ficha técnica

🔵⚪ Londrina x São Bernardo🟡⚫

Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (8ª rodada)

Data e horário: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina (PR).

Próximos jogos

Londrina

Jogo: Ponte Preta x Londrina

Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (9ª rodada)

Data e hora: 18 de maio de 2026 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

São Bernardo

Jogo: São Bernardo x América-MG

Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (9ª rodada)

Data e hora: 16 de maio de 2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal 1° de Maio, São Bernardo do Campo (SP)