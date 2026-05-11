Londrina x São Bernardo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Londrina e São Bernardo se enfrentam pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, Paraná.
Onde assistir?
Streaming: Disney+
Como chegam as equipes?
O Londrina chega a uma sequência negativa de seis jogos sem vencer na Série B do Brasileirão. A equipe é 19ª colocada na tabela, com apenas cinco pontos em sete jogos. Já o São Bernardo venceu nas duas últimas rodadas e subiu para a terceira posição na tabela, com 13 pontos.
Em caso de vitória, o time paulista ultrapassaria o Sport, que lidera a competição, com 16 pontos, e terminaria a oitava rodada na liderança da competição.
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Prováveis escalações
🔵⚪ Londrina
Kozlinski, Weverton, Yago Lincoln, Wallace, Rafael Monteiro, João Tavares, André Luiz, Lucas Marques, Emiliano Rodríguez, Bruno Santos e Iago Teles.
Técnico: Rogério Micale.
🟡⚫ São Bernardo
Júnior Oliveira, Hugo Sanches, Wellington Manzoli, Hélder Maciel, Mário Sérgio, Lucas Fernandes, Hyoran, Marcão, Lucas Rian, Daniel Davi e Felipe Garcia.
Técnico: Ricardo Catalá.
Arbitragem de Londrina x São Bernardo
- Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)
- VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)
Ficha técnica
🔵⚪ Londrina x São Bernardo🟡⚫
Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (8ª rodada)
Data e horário: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina (PR).
Próximos jogos
Londrina
Jogo: Ponte Preta x Londrina
Competição: Campeonato Brasileiro - Série B (9ª rodada)
Data e hora: 18 de maio de 2026 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)