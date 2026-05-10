Juventude e Criciúma ficam no empate pela Série B do Brasileirão

Em duelo válido pela oitava rodada da Série B, disputado na noite deste sábado, Juventude e Criciúma ficaram no empate por 0 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi.

Situação da tabela

Assim, o Criciúma chega aos 12 pontos e ocupa a quinta colocação. Com a mesma pontuação, o Juventude aparece no sétimo lugar do torneio nacional.

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Resumo do jogo

🟢JUVENTUDE 0 x 0 CRICIÚMA🟡

Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 8ª Rodada

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 21h15 (de Brasília)

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi dominada pelo Juventude. Na melhor oportunidade criada pelo time da casa, Luan Martins chegou a acertar o travessão, aos 35 minutos.

No segundo tempo, o Criciúma chegou a equilibrar as ações e contou com boa atuação goleiro Airton. Assim, o confronto terminou empatado em Caxias do Sul.

Próximas partidas

Juventude

Jogo: Juventude x São Paulo | Copa do Brasil - 5ª Fase

Data e horário: Quarta, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Criciúma