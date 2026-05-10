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Juventude e Criciúma ficam no empate pela Série B do Brasileirão

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Foto: Fernando Alves/ECJ
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 09/05/2026 às 23:25

Em duelo válido pela oitava rodada da Série B, disputado na noite deste sábado, Juventude e Criciúma ficaram no empate por 0 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi.

Situação da tabela

Assim, o Criciúma chega aos 12 pontos e ocupa a quinta colocação. Com a mesma pontuação, o Juventude aparece no sétimo lugar do torneio nacional.

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📋 Resumo do jogo

🟢JUVENTUDE 0 x 0 CRICIÚMA🟡

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 8ª Rodada
🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 21h15 (de Brasília)

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi dominada pelo Juventude. Na melhor oportunidade criada pelo time da casa, Luan Martins chegou a acertar o travessão, aos 35 minutos.

No segundo tempo, o Criciúma chegou a equilibrar as ações e contou com boa atuação goleiro Airton. Assim, o confronto terminou empatado em Caxias do Sul.

Próximas partidas

Juventude

  • Jogo: Juventude x São Paulo | Copa do Brasil - 5ª Fase
    Data e horário: Quarta, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
    Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Criciúma

  • Jogo: Criciúma x Atlético-GO | Brasileirão Série B
    Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
    Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (PR)

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