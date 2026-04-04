3ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

Quatro jogos da terceira rodada da Série B do Brasileirão acontecem neste domingo. Dentre eles, uma disputa de dois dos três times que estão 100% até agora: Avaí e Operário. Novorizontino e CRB buscam a primeira vitória. Além disso, terá um confronto mineiro entre Athletic Club e América-MG. E, por fim, o líder Botafogo-SP também entra em campo para defender a campanha, por enquanto, perfeita.

Avaí x Operário-PR

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

Ambas as equipes chegam com a campanha 100% para a terceira rodada. O Avaí ocupa a segunda colocação da tabela, com seis pontos. O clube venceu o Juventude por 2 a 0 e o CRB por 1 a 0. Já o Operário, terceiro colocado com seis pontos, venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e o São Bernardo por 2 a 1.

Prováveis escalações

Avaí: Leo Aragão; Wallison, B. Baldini, J. Maistro e Douglas; Zé Ricardo, Luiz Henrique e D. Penha; T. Roberth, Jean Lucas e Felipe Avenatti. Técnico: Cauan de Almeida.

Operário-PR: Vagner; Mikael, José Cuenú, Matheus dos Santos e Moraes; V. Diniz, Índio e Boschilia; E. Torres, Aylon e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.

Data e horário

Domingo, 5 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio da Ressacada, Florianópolis (RS).

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Novorizontino x CRB

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

Nesse jogo, ambas as equipes buscam a primeira vitória do campeonato. O Novorizontino perdeu na primeira rodada para o Londrina, por 3 a 1, e na segunda rodada empatou em 0 a 0 com o Juventude, ocupando a 16ª posição, com apenas um ponto. Já o CRB empatou com o Vila Nova em 2 a 2 e perdeu para o Avaí por 1 a 0. Dessa forma, a equipe ocupa a 13ª colocação, com um ponto.

Prováveis escalações

Novorizontino: César; N. Castrillón, Dantas, Eduardo e Patrick; L. Oyama, L. Naldi e Romulo; V. Paiva, Diego Mathias e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

CRB: Matheus; Kevin, Henri, F. Alemão e Lucas Lovat; Pedro Castro, C. Crystopher e Danielzinho; D. Baggio, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Data e horário

Domingo, 5 de abril de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Athletic Club x América-MG

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

O Athletic chega para a partida na sexta colocação, com quatro pontos, após vencer a Ponte Preta por 2 a 1 e empatar com o Criciúma por 1 a 1. Já o América-MG perdeu as duas primeiras rodadas, não somou nenhum ponto e é o lanterna.

Prováveis escalações

Athletic Club: L. Polli; D. Batista, J. P. da Silva; L. Belezi e Zé Carlos; Cabezas, Ian Luccas e Jota; O. Bruno, R. Assis e Ronaldo Tavares. Técnico: Alex.

América-MG: Gustavo; L. Alaba, Emerson, Nathan e Ale; Paulinho, F. Amaral e E. Person; Gabriel Barros, Willian e Gonzalo Mastriani. Técnico: Alberto Valentim.

Data e horário

Domingo, 5 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).

Local

Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).

De olho no duelo deste domingo, válido pela terceira rodada do Brasileirão, o Coelho encerrou mais uma manhã de atividades no CT Lanna Drumond. 🐇🟢⚫️ 📸 Mourão Panda / América#AméricaÉsOMaior pic.twitter.com/hRNhJwOclj — América FC (@AmericaFC1912) April 3, 2026

Botafogo-SP x São Bernardo

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

O Botafogo-SP lidera a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, com seis pontos. A equipe venceu o Fortaleza por 4 a 0 e o América-MG por 2 a 1. Já o São Bernardo tem apenas um ponto, na 13ª posição. A equipe empatou contra o Ceará por 1 a 1 e perdeu para o Operário por 2 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Carlos Eduardo e Patrick Brey; Leandro Maciel, Morelli, Rafael Gava e Zé Hugo; Kelvin e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.

São Bernardo: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Salustiano, Augusto e Pará; Marcão Silva, Dudu Miraíma e Romisson; Pablo Dyego, Fabrício Daniel e Lucas Rian. Técnico: Ricardo Catalá.

Data e horário

Domingo, 5 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).