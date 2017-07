Internacional faz último treino em Viamão sem D’Alessandro

A manhã desta quinta-feira foi de trabalhos finais para o grupo colorado no resort em Viamão. O elenco do Internacional volta a realizar coletivos em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, um dia antes de encarar o Criciúma, o time vai fazer o último treinamento no Estádio Beira-Rio.

O treino desta quinta foi marcado pela ausência do argentino D’Alessandro nas atividades com bola junto do grupo. O meia ficou na academia do resort reforçando a parte física com trabalhos específicos de reforço muscular. Contudo, o capitão colorado não vai ser problema para o técnico Guto Ferreira. O atleta deve estar em campo no sábado junto dos companheiros.

O treinador repetiu o mesmo esquema utilizado na quarta-feira, com Juan atuando no lugar de D’Alessandro. O técnico variou os laterais-direito entre Cláudio Winck e Fabinho, além dos atacantes que vão formar dupla com William Pottker. A tendência é que Winck reassuma a posição na direita e inicie pela primeira vez como titular no time comandado por Guto Ferreira. No ataque, a dúvida é entre o uruguaio Nico López e Eduardo Sasha.

O provável Inter que enfrenta o Criciúma, no esquema 4-4-2, tem: Danilo Fernandez; Cláudio Winck (Fabinho), Klaus, Victor Cuesta, Uendel; Edenílson, Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez, D’Alessandro; William Pottker e Nico López (Eduardo Sasha).

O último coletivo colorado vai ser com portões fechados no Estádio Beira-Rio. No sábado, às 16h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Criciúma pela 12ª rodada da Série B. O time gaúcho é 5º colocado na competição e precisa de uma vitória para retornar ao G4 do torneio.