Internacional busca a liderança da Série B contra o Paysandu

Nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), Internacional e Paysandu se enfrentam no estádio Beira-Rio pela 22ª rodada da Série B. Na vice-liderança, com 39 pontos, o Colorado pode assumir a primeira colocação do torneio. Para isso, o time gaúcho precisa vencer o Paysandu. Já o Papão tenta se afastar afastar ainda mais do Z4 e se aproximar da zona de classificação para a Série A.

No primeiro turno, em jogo válido pela 3ª rodada do campeonato, quem se deu melhor foi o time paraense, que venceu o Inter pelo placar de 1 a 0, no estádio Mangueirão. O único gol da partida foi marcado pelo meio campista Fernando Gabriel. Com a derrota colorada, o então técnico Antônio Carlos Zago foi demitido do clube e o treinador Guto Ferreira foi contratado para a vaga.

Guto ajeitou a casa do Inter. Com o técnico no comando, a equipe disputou 18 jogos e não levou gols em metade deles, conquistando assim a melhor defesa da Segunda Divisão. Diante do Paysandu, o time busca a sexta vitória consecutiva na Série B e deve repetir a escalação da equipe pela quarta vez consecutiva. Nesta sequência de vitórias, o Inter marcou 13 gols e sofreu apenas um.

O volante Rodrigo Dourado falou sobre a possibilidade do time assumir a liderança da Série B. “Lógico que queremos ser líder o mais rápido possível, mas temos que manter a cabeça tranquila. Nós temos que pensar primeiro na vitória. Conseguimos uma boa sequência no Campeonato e queremos seguir assim. Temos um jogo importante em casa e com certeza com o apoio do nosso torcedor, a gente vai conseguir manter essa boa sequência”, avaliou.

O Paysandu vai ter desfalques para encarar o Internacional. O técnico Marquinhos Santos vai ter a ausência do goleiro Emerson, com uma lesão na coxa. Assim, Marcão assume a posição de baixo das traves. Além dele, o meia Diogo Oliveira também não vai ficar a disposição do treinador. Contudo, os jogadores Ayrton e Bergson retornam à equipe. A dúvida de Marquinhos Santos é na lateral direita e Lucas Taylor disputa a vaga com Ayrton.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X PAYSANDU

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data: 25 de agosto de 2017, sexta-feira

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: João Luiz Coelho de Albuquerque (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Claudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D’Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião

Técnico: Guto Ferreira

PAYSANDU: Marcão Milanezi; Lucas Taylor (Ayrton), Fernando Lombardi, Diego Ivo e Peri; Renato Augusto, Augusto Recife e Leandro; Marcão, Bergson e Magno

Técnico: Marquinhos Santos