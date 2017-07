Inter treina com 3 atacantes e com retorno de D’Alessandro

O Internacional realizou na manhã desta quinta-feira o último treino no Centro de Treinamentos Parque Gigante antes de viajar para Goiânia. O técnico Guto Ferreira comandou atividades táticas no gramado e indicou que o Colorado deve repetir a formação 4-3-3 contra o Vila Nova.

Sem poder contar com o volante Edenílson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deve manter três jogadores no meio de campo e iniciar a partida com o meia argentino D’Alessandro ao lado de Rodrigo Dourado e do chileno Felipe Gutiérrez. A outra baixa no Inter é o atacante Carlos. O jogador não viaja devido a uma indisposição estomacal e Mossoró foi relacionado.

Na defesa, o zagueiro Klaus fica a disposição do técnico após cumprir suspensão na última rodada. Contudo, nesta manhã, Guto manteve a dupla Danilo Silva e Victor Cuesta no time principal. Com o esquema mantido, o atacante Diego ganha mais uma chance e vai iniciar o jogo como titular junto de Nico López e William Pottker.

O meia Camilo que já está em Porto Alegre ainda não oficializado pelo clube e não participou dos treinos. A equipe gaúcha ainda deve anunciar esta semana a contratação do atacante Leandro Damião por empréstimo de um ano. O jogador estava no Flamengo e deve chegar esta sexta-feira na Capital Gaúcha.

O provável Internacional tem: Danilo Fernandes; Claudio Winck, Danilo Silva, Victor Cuesta, Uendel; Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez, D’Alessandro; Diego, Nico López e William Pottker.

Nesta sexta-feira, o grupo colorado vai realizar atividades na Capital de Goiás. No sábado, às 16h30 (de Brasília), Inter e Vila Nova se enfrentam no Estádio Serra Dourada, com portões fechados para a torcida devido a uma punição ao clube goiano. Em quinto na Série B, o Internacional tem 24 pontos e o Vila Nova é sétimo com 23 pontos. Uma vitória pode um dos times no G4.

Lista de relacionados

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba

Zagueiros: Danilo Silva, Klaus, Léo Ortiz, Victor Cuesta

Laterais: Carlinhos, Claudio Winck, Junio, Uendel

Meias/Volantes: Charles, D’Alessandro, Fabinho, Felipe Gutiérrez, Juan, Rodrigo Dourado

Atacantes: Diego, Eduardo Sasha, Joanderson, Mossoró, Nico López, William Pottker