Inter faz primeiro treino com Odair Hellmann após demissão de Guto Ferreira

O Inter não terá tempo para lamentações após o empate em 1 a 1 contra o Vila Nova, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), que adiou a confirmação do retorno colorado à Série A. Na manhã deste domingo, o elenco já iniciou a preparação para o confronto decisivo e direto contra o Oeste, que ocorre nesta terça-feira, em Barueri.

Sob o comando de Odair Hellmann, os reservas da equipe gaúcha fizeram atividades no CT Parque Gigante. O técnico interino vai substituir Guto Ferreira nas últimas três partidas do Inter na Série B. Os titulares D’Alessandro e Danilo Fernandes acompanharam os trabalhos tomando um chimarrão. Durante o treinamento, o atacante Carlos sentiu dores no ombro após cair em um lance. Após o susto, o atleta seguiu em campo, mas sem participar das atividades.

Para o confronto em São Paulo, o time do Inter vai ter o desfalque do capitão D’Alessandro. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo durante o duelo contra o Vila Nova por reclamação e cumpre suspensão automática. Os jogadores Camilo e Felipe Gutiérrez disputam a posição do companheiro de equipe. O centroavante Leandro Damião e o zagueiro Danilo Silva vão ser reavaliados antes da viagem. A tendência é que os dois sejam ausências para o jogo.

Caso Odair não altere muito a formação que Guto Ferreira vinha utilizando nas partidas, o provável Inter que enfrenta o Oeste deve ter: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Léo Ortiz (Danilo Silva), Thales e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Camilo (Felipe Gutiérrez), William Pottker e Eduardo Sasha; Carlos (Leandro Damião).

O time realiza mais um treino em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira e de tarde parte parte para São Paulo. Na terça-feira, às 20h30 (de Brasília), Inter e Oeste se enfrentam na Arena Barueri, na região Metropolitano de São Paulo, pela 36ª rodada da Série B. O duelo será decisivo para as duas equipes. O Internacional é vice-líder da Série B, com 64 pontos, sete a mais que o Oeste, quinto colocado. Com um empate, o clube gaúcho garante o acesso para a Série A.