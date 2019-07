Guarani e São Bento se enfrentam em duelo de desesperados na Série B

Nesta sexta-feira, Guarani e São Bento se enfrentam, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, que terá início às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, será fundamental na briga contra o rebaixamento.

O Bugre amarga a lanterna da competição com apenas seis pontos somados. Tendo vencido apenas uma partida na competição, a equipe campineira vem de uma derrota em casa para o Cuiabá, por 1 a 0, ligando ainda mais o sinal de alerta.

O goleiro Jefferson Paulino afirmou nesta quarta-feira que o Guarani precisa vencer o São Bento de qualquer jeito na partida de sexta-feira. Para isso, acredita ser necessário que os jogadores saibam os pontos positivos observados nos últimos jogos, corrigindo os principais problemas dentro de campo.

“É preocupante porque a gente não está conseguindo as vitórias. Tem evolução, mas as vitórias não estão vindo. Tem que insistir no que está fazendo de bom e minimizar os erros para voltar ao caminho das vitórias”, analisou o arqueiro.

“É ter tranquilidade. Situação não está fácil, a gente teve uma evolução, é nisso que tem que insistir, porque na sexta-feira tem que ganhar de qualquer jeito”, completou.

A situação do São Bento não é muito melhor. Com apenas nove pontos somados, a equipe de Sorocaba tem duas vitórias na competição. A maior fragilidade do time é o sistema defensivo: foram 17 gols sofridos em 11 partidas. Na última rodada, o Azulão empatou em 1 a 1 com o Cuiabá.

O técnico Doriva acredita que o time teve bom desempenho, destacando a atuação de Paulinho Bóia, emprestado pelo São Paulo até o fim do ano. O treinador ainda chamou a atenção da sequência de jogos do São Bento, que enfrentará Guarani e Criciúma, times que estão na parte de baixo da tabela.

“Temos que saber separar as coisas. Não é fácil sair perdendo na Série B, ainda mais em casa. O torcedor nos ajudou do começo ao fim. A equipe se portou bem, o Bóia entrou muito bem, mostrou o resultado. Estávamos querendo a vitória, temos que tirar coisas boas desse momento. É difícil para o lado do atleta. Os dois jogos que temos pela frente são equipes que estão no nosso porte”, analisou o treinador.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X SÃO BENTO

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data: 26 de julho de 2019, sexta-feira

Horário: 20h30 (Brasília)

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barretos Rio (SE) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

GUARANI: Jefferson Paulino; Lenon, Ferreira, Luiz Gustavo e Diego Giaretta; Deivid, Ricardinho e Bady; Diego Cardoso, Michel Douglas e Vitor Feijão

Técnico: Roberto Fonseca

SÃO BENTO: Henal; Pablo, Alisson, Guilherme Mattis e Guilherme Romão; Fábio Bahia, Doriva e Fabrício Oya; Cafu, Paulinho Boia e Zé Roberto

Técnico: Gilson Kleina