Goiás perde para o Oeste em casa e segue perto da zona de rebaixamento

O Goiás segue fazendo campanha abaixo do esperado na Série B. Nesta sexta, pela 19ª rodada da competição, o time de Argel Fucks perdeu por 2 a 0 para o Oeste, jogando no Serra Dourada. Mazinho e Raphael Luz fizeram os gols que levaram os paulistas a 27 pontos. O Esmeraldino segue com 23, perto da zona de rebaixamento.

A partida, mais uma vez, foi disputada com portões fechados, já que o time alviverde segue cumprindo suspensão por conta da confusão ocorrida entre torcedores do time e do Vila Nova, em clássico disputado em 24 de junho.

Na próxima rodada, o Goiás tentará se recuperar de duas derrotas seguidas jogando fora de casa, diante do Figueirense. O Oeste, tentando se aproximar do G4, pega o Paysandu, na Arena Barueri. Ambos os duelos acontecem às 19 horas (de Brasília) do dia 12 de agosto.

O jogo – Após minutos iniciais de jogo morno, o Esmeraldino quase saiu na frente aos 13, quando Carlos Eduardo teve boa chance, mas pecou na finalização, mandando por cima da trave. Depois, aos 27, foi David Duarte quem teve a chance para os mandantes, mas Rodolfo defendeu.

Mesmo sofrendo fora de casa, os paulistas chegaram ao gol, com 35 minutos de jogo. Betinho entrou livre na área e rolou para Mazinho. O ex-palmeirense dominou e bateu no canto esquerdo de Marcelo Rangel, abrindo o placar.

O Goiás pareceu ter sentido o tento rival e, nos minutos finais da primeira etapa, não criou oportunidades para igualar o marcador. Assim, o Oeste foi para os vestiários em vantagem.

Em casa, o time do Centro-Oeste foi para cima, em busca do empate. Aos 4, Léo Gamalho arriscou de cabeça, mas errou o alvo. Aos 15, foi a vez de Tiago Luís, em cobrança de falta, chegar perto de balançar as redes.

Porém, assim como no primeiro tempo, os visitantes conseguiram o gol em momento de crescimento do rival. Aos 19, Raphael Luz, que acabara de entrar no jogo, aproveitou desvio de Joilson e superou o arqueiro adversário: 2 a 0.

Depois disso, bastou ao time de Roberto Cavalo administrar a boa vantagem. Aos comandados de Argel, a solução era arriscar jogadas ofensivas e se expor em campo. Mesmo assim, não conseguiu criar oportunidades claras. Assim, sem sofrer, o time rubro-negro confirmou a importante vitória, após dois jogos sem triunfos.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 2 OESTE



Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 04 de agosto de 2017, sexta-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e José Eduardo Bernardi (RS)

Público:

Renda:

Cartões amarelos: Betinho, Rodrigo Sam (Oeste)

Cartão vermelho:

Gols: OESTE: Mazinho, aos 35 minutos do primeiro tempo; Raphael Luz, aos 19 minutos do segundo tempo



GOIÁS: Marcelo Rangel; Hélder (Léo Sena), Fábio Sanches (Bruno Aguiar), David Duarte e Jefferson; Willians (Andrezinho), Elyeser e Tiago Luis; Carlos Eduardo, Aylon e Léo Gamalho

Técnico: Argel Fucks



OESTE: Rodolfo; Rodrigo Sam, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio, Betinho e Mazinho (Henrique); Velicka (Raphael Luz), Danielzinho (Robert) e Gabriel Vasconcelos

Técnico: Roberto Cavalo