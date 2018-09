Goiás e Atlético-GO fazem clássico valendo vaga no G4

Um ponto. Essa é a distância que separa Atlético-GO e Goiás no Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes se enfrentam, neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no Olímpico, pela 27ª rodada da competição, em clássico estadual que vale um lugar entre os quatro primeiros.

Com 42 pontos, um a menos que o rival, o Goiás terá dois reforços para a partida. O volante Giovanni e o artilheiro Lucão voltam de suspensão e serão titulares. Porém, o atacante Rafinha não está 100% após sofrer uma contratura muscular e não deve atuar. Diante disso, Tiago Luís e o recém-contratado Robinho disputam a vaga.

O Esmeraldino terminou a última rodada da Série B na quarta colocação, no entanto, o triunfo do Vila Nova na segunda-feira tirou a equipe do grupo acesso. O treinador do time, Ney Franco, comentou sobre a pressão de entrar em campo precisando da vitória para seguir entre os quatro primeiros.

“A pressão é comum, desde que eu cheguei estamos pressionados. O grande objetivo é entrar (no grupo de acesso) e permanecer. Tem duas rodadas que estamos no G4. Se a gente tiver a competência de vencer o Atlético-GO, ficaremos no G4. Depois temos que ter a competência de abrir distância para o quinto colocado”, disse o técnico.

Pelo outro lado, o Atlético-GO terá dois desfalques para o duelo, um dentro e o outro fora de campo. Após ser expulso contra o Oeste, o técnico Claudio Tencati não poderá ficar à beira do gramado, enquanto o volante Rômulo, suspenso pelo acumulo de cartões, também será ausência.

Diante disso, o time será comandado pelo auxiliar Aléssio Antunes e deverá ter Matheus Trindade no meio-campo. Outra alteração testada nos treinos por Tencati foi Victor Oliveira no lugar do lateral Mascarenhas, visando melhorar a marcação pelo lado esquerdo, onde joga Michael, destaque do Goiás na competição.

“O favorito é o Goiás, que joga em casa. Eles terão a torcida do lado. Será um jogo muito difícil para a nossa equipe. A gente já conhece o Olímpico, fizemos várias partidas lá. Mas esse próximo jogo é diferente, pois terá só torcida do Goiás. Será difícil, apesar de conhecermos bem o campo”, disse o atacante André Luís, que será titular.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS x ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (Goiás)

Data: 15 de setembro de 2018, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Silbert Faria Sisiquim (RJ)

GOIÁS: Marcos; Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos e Ernandes; Gilberto, Giovanni e Renato Cajá; Michael, Lucão e Tiago Luís (Robinho)

Técnico: Ney Franco

ATLÉTICO-GO:Jefferson; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Mascarenhas (Victor Oliveira); Pedro Bambu, Matheus Trindade e João Paulo; Júlio César, Renato Kayzer e André Luís

Técnico: Claudio Tencati