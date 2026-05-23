Fortaleza supera o Londrina e volta a vencer pela Série B do Brasileiro

Após duas rodadas de jejum, o Fortaleza voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No Castelão, o time tricolor ganhou do Londrina por 3 a 0, pela 10ª rodada.

FIIIIIIIIIIIM DE JOGO! O FORTALEZA FAZ GRANDE PARTIDA, VENCE O LONDRINA POR 3 A 0 NA ARENA CASTELÃO E SOMA MAIS 3 PONTOS IMPORTANTÍSSIMOS NA BRIGA PELO ACESSO! VAMOOOS, LEÃO! ⚽ VITINHO

⚽ LUIZ FERNANDO

⚽ LUCCA PRIOR#FortalezaEC #BrasileirãoB pic.twitter.com/1PVp8wBqjH — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 23, 2026

Situação da tabela

Com 18 pontos, o Fortaleza assume a vice-liderança, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. O Londrina, por sua vez, segue na 18ª posição, com oito pontos e ameaçado pelo rebaixamento.

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Resumo do jogo

🔵🔴FORTALEZA 3 X 0 LONDRINA🔵⚪

Competição: Campeonato Brasileiro Série B (10ª rodada)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

Vitinho, aos 35 minutos do 1ºT (Fortaleza)

Luiz Fernando, aos 8 minutos do 2ºT (Fortaleza)

Lucas Prior, aos 55 minutos do 2ºT (Fortaleza)

Como foi o jogo?

O Fortaleza abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa. Vitinho recebeu passe de Rossetto, dominou na entrada da área e bateu colocado para colocar o time da casa em vantagem.

Aos oito minutos da etapa complementar, Fuentes foi derrubado por Vitinho Mota dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Luiz Fernando bateu firme e aumentou a vantagem do Fortaleza.

Aos 55 minutos do segundo tempo, Kayke avançou pela direita e cruzou para Lucas Prior completar para o gol e fechar a vitória do Fortaleza no Castelão.

Próximos jogos

Fortaleza

Sport Recife x Fortaleza | Copa do Nordeste - Semifinal (Volta)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Londrina

Londrina x Vila Nova (Campeonato Brasileiro Série B)

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Jacy Scaff, em Londrina (PR)