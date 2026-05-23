Fortaleza supera o Londrina e volta a vencer pela Série B do Brasileiro

Após duas rodadas de jejum, o Fortaleza voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No Castelão, o time tricolor ganhou do Londrina por 3 a 0, pela 10ª rodada.
FIIIIIIIIIIIM DE JOGO! O FORTALEZA FAZ GRANDE PARTIDA, VENCE O LONDRINA POR 3 A 0 NA ARENA CASTELÃO E SOMA MAIS 3 PONTOS IMPORTANTÍSSIMOS NA BRIGA PELO ACESSO!
VAMOOOS, LEÃO!
⚽ VITINHO
⚽ LUIZ FERNANDO
⚽ LUCCA PRIOR#FortalezaEC #BrasileirãoB pic.twitter.com/1PVp8wBqjH
— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 23, 2026
Situação da tabela
Com 18 pontos, o Fortaleza assume a vice-liderança, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. O Londrina, por sua vez, segue na 18ª posição, com oito pontos e ameaçado pelo rebaixamento.
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Resumo do jogo
🔵🔴FORTALEZA 3 X 0 LONDRINA🔵⚪
Competição: Campeonato Brasileiro Série B (10ª rodada)
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Gols
Vitinho, aos 35 minutos do 1ºT (Fortaleza)
Luiz Fernando, aos 8 minutos do 2ºT (Fortaleza)
Lucas Prior, aos 55 minutos do 2ºT (Fortaleza)
Como foi o jogo?
O Fortaleza abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa. Vitinho recebeu passe de Rossetto, dominou na entrada da área e bateu colocado para colocar o time da casa em vantagem.
Aos oito minutos da etapa complementar, Fuentes foi derrubado por Vitinho Mota dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Luiz Fernando bateu firme e aumentou a vantagem do Fortaleza.
Aos 55 minutos do segundo tempo, Kayke avançou pela direita e cruzou para Lucas Prior completar para o gol e fechar a vitória do Fortaleza no Castelão.
Próximos jogos
Fortaleza
Sport Recife x Fortaleza | Copa do Nordeste - Semifinal (Volta)
Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Londrina
Londrina x Vila Nova (Campeonato Brasileiro Série B)
Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Estádio Jacy Scaff, em Londrina (PR)