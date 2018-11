Fortaleza pega o Avaí pelo primeiro título de Rogério Ceni como técnico

O dia 10 de novembro de 2018 poderá ser uma das datas mais inesquecíveis do futebol. Rogério Ceni, ídolo-mor do São Paulo poderá conquistar seu primeiro título como técnico. Após ser campeão múltiplas vezes pelo Tricolor Paulista, o ex-goleiro deve comemorar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, dirigindo o Fortaleza neste sábado contra o Avaí, na Ressacada às 17h30 (horário de Brasília).

Para ser campeão, o Tricolor cearense precisa de uma vitória sem depender de outros resultados. Caso fique no empate contra a equipe comandada por Geninho, o time de Ceni precisará torcer para que CSA e Goiás, segundo e terceiro na tabela de classificação, respectivamente não vençam seus compromissos.

As notícias são animadoras para o treinador, que terá todos os 24 atletas disponíveis para o duelo. O lateral Bruno Melo, que cumpria suspensão automática e ficou de fora do empate diante do CSA está de volta. A maior preocupação do comandante são os jogadores pendurados.

“Vamos contar com todos à disposição, alguns pendurados, mas todos à disposição. Temos que ter inteligência e calma para essa partida”, afirmou Ceni. A provável equipe titular será formada por: Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger, Bruno Melo; Felipe, Marlon, Dodô; Éderson, Gustavo e Marcinho.

Leão tenta jogar água no chopp do Fortaleza

Em contrapartida, o Avaí também encara o duelo como decisivo. A equipe precisa vencer, se quiser depender apenas das próprias forças para garantir a vaga na elite do futebol nacional em 2019. Dessa forma, quer aproveitar o mando de campo para jogar água no chopp do adversário.

Experiente, o zagueiro Marquinhos Silva buscou tirar um pouco a responsabilidade do confronto. Mesmo assim, sabe da importância, e frisou que as chances de acesso não estarão reduzidas em caso de um tropeço.

“Não é jogo do acesso, não vai definir. É um jogo muito importante, um passo enorme que dá ao acesso ao conquistas a vitória. É contra uma equipe que conquistou o acesso e briga pelo título, mas sabemos da nossa qualidade e vamos estar focados na decisão de sábado”, afirmou o defensor.

Geninho ainda traz consigo algumas dúvidas para o jogo. Judson, que esteve acompanhando o enterro de sua sogra pode iniciar como titular. Do contrário, Marcão assume a vaga. Ainda no meio-campo, Pedro Castro ou Marquinhos será o articulador do time

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X FORTALEZA

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 10 de novembro de 2018

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, ambos do RJ

AVAÍ: Kozlinski; Guga, Marquinhos Silva, Aírton, Igor Fernandes; Judson (Marcão), Matheus Barbosa, Renato, Pedro Castro (Marquinhos), Getúlio; Rodrigão.

Técnico: Geninho

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger, Bruno Melo; Felipe, Marlon, Dodô; Éderson, Gustavo e Marcinho.

Técnico: Rogério Ceni