Fortaleza goleia o Goiás e assume a liderança da Série B do Brasileiro

Em jogo disputado na noite deste sábado, o Fortaleza venceu o Goiás por 4 a 1, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
FIIIIIIIIIIIIIIIMMMM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! DE VIRADA, O FORTALEZA VENCE O GOIÁS POR 4 A 1, CONQUISTA 3 PONTOS E DORME NA LIDERANÇA DO CAMPEONATO! VAMOOOOOOOOOOOOOOOS!
⚽ VITINHO
⚽ VITINHO
⚽ JUAN MIRITELLO
⚽ JUAN MIRITELLO#FortalezaEC #BrasileirãoB pic.twitter.com/tnJV3D4Rlr
— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 3, 2026
Situação da tabela
Assim, o Fortaleza assume a liderança com 14 pontos, dois a mais que o Vila Nova, que recebe o Athletic nesta segunda-feira. Já o Goiás ocupa a 17ª colocação, com sete pontos.
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Resumo do jogo
🔴FORTALEZA 4 x 1 GOIÁS🟢
Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 7ª Rodada
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols
- Gegê, aos 22 minutos do 1ºT (Goiás)
- Vitinho, aos 8 minutos do 2ºT (Fortaleza)
- Vitinho, aos 15 minutos do 2ºT (Fortaleza)
- Miritello, aos 32 minutos do 2ºT (Fortaleza)
- Miritello, aos 45 minutos do 2ºT (Fortaleza)
Como foi o jogo?
O Goiás abriu o marcador aos 22 minutos de jogo. Em cobrança de falta, Gegê finalizou rasteiro, por baixo da barreira, para surpreender o goleiro Vinícius Silvestre.
Aos oito minutos da segunda etapa, Vitinho recebeu de Mucuri na entrada da área e finalizou no canto do gol, empatando para o Fortaleza. Sete minutos depois, após passe de Pierre, o atacante invadiu a área e marcou o seu segundo.
Aos 32 da etapa complementar, Miritello recuperou a bola, saiu de cara para o gol e finalizou na saída de Tadeu. Aos 45, após cobrança de escanteio, Miritello subiu mais alto que a defesa e marcou o quarto gol do Fortaleza.
Próximas partidas
Fortaleza
- Jogo: Confiança x Fortaleza
- Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Competição: Copa do Nordeste - Quartas de Final
- Local: Bastistão, em Aracaju (SE)
Goiás
- Jogo: Goiás x Vila Nova
- Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 8ª rodada
- Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)
Outros resultados do dia:
- Botafogo-SP 1 x 1 Náutico
- Cuiabá 1 x 0 Criciúma