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Fortaleza goleia o Goiás e assume a liderança da Série B do Brasileiro

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Foto: Mateus Lotif/FEC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 02/05/2026 às 23:39

Em jogo disputado na noite deste sábado, o Fortaleza venceu o Goiás por 4 a 1, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Situação da tabela

Assim, o Fortaleza assume a liderança com 14 pontos, dois a mais que o Vila Nova, que recebe o Athletic nesta segunda-feira. Já o Goiás ocupa a 17ª colocação, com sete pontos.

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📋 Resumo do jogo

🔴FORTALEZA 4 x 1 GOIÁS🟢

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 7ª Rodada
🏟️ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📅 Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Gegê, aos 22 minutos do 1ºT (Goiás)
  • ⚽ Vitinho, aos 8 minutos do 2ºT (Fortaleza)
  • ⚽ Vitinho, aos 15 minutos do 2ºT (Fortaleza)
  • ⚽ Miritello, aos 32 minutos do 2ºT (Fortaleza)
  • ⚽ Miritello, aos 45 minutos do 2ºT (Fortaleza)

Como foi o jogo?

O Goiás abriu o marcador aos 22 minutos de jogo. Em cobrança de falta, Gegê finalizou rasteiro, por baixo da barreira, para surpreender o goleiro Vinícius Silvestre.

Aos oito minutos da segunda etapa, Vitinho recebeu de Mucuri na entrada da área e finalizou no canto do gol, empatando para o Fortaleza. Sete minutos depois, após passe de Pierre, o atacante invadiu a área e marcou o seu segundo.

Aos 32 da etapa complementar, Miritello recuperou a bola, saiu de cara para o gol e finalizou na saída de Tadeu. Aos 45, após cobrança de escanteio, Miritello subiu mais alto que a defesa e marcou o quarto gol do Fortaleza.

Próximas partidas

Fortaleza

  • Jogo: Confiança x Fortaleza
  • Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h30 (de Brasília)
  • Competição: Copa do Nordeste - Quartas de Final
  • Local: Bastistão, em Aracaju (SE)

Goiás

  • Jogo: Goiás x Vila Nova
  • Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 8ª rodada
  • Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Outros resultados do dia:

  • Botafogo-SP 1 x 1 Náutico
  • Cuiabá 1 x 0 Criciúma

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