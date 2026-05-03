Fortaleza goleia o Goiás e assume a liderança da Série B do Brasileiro

Em jogo disputado na noite deste sábado, o Fortaleza venceu o Goiás por 4 a 1, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

FIIIIIIIIIIIIIIIMMMM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! DE VIRADA, O FORTALEZA VENCE O GOIÁS POR 4 A 1, CONQUISTA 3 PONTOS E DORME NA LIDERANÇA DO CAMPEONATO! VAMOOOOOOOOOOOOOOOS! ⚽ VITINHO

⚽ VITINHO

⚽ JUAN MIRITELLO

⚽ JUAN MIRITELLO#FortalezaEC #BrasileirãoB pic.twitter.com/tnJV3D4Rlr — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 3, 2026

Situação da tabela

Assim, o Fortaleza assume a liderança com 14 pontos, dois a mais que o Vila Nova, que recebe o Athletic nesta segunda-feira. Já o Goiás ocupa a 17ª colocação, com sete pontos.

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Resumo do jogo

🔴FORTALEZA 4 x 1 GOIÁS🟢

Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 7ª Rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 02 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

Gegê, aos 22 minutos do 1ºT (Goiás)

Gegê, aos 22 minutos do 1ºT (Goiás) Vitinho, aos 8 minutos do 2ºT (Fortaleza)

Vitinho, aos 8 minutos do 2ºT (Fortaleza) Vitinho, aos 15 minutos do 2ºT (Fortaleza)

Vitinho, aos 15 minutos do 2ºT (Fortaleza) Miritello, aos 32 minutos do 2ºT (Fortaleza)

Miritello, aos 32 minutos do 2ºT (Fortaleza) Miritello, aos 45 minutos do 2ºT (Fortaleza)

Como foi o jogo?

O Goiás abriu o marcador aos 22 minutos de jogo. Em cobrança de falta, Gegê finalizou rasteiro, por baixo da barreira, para surpreender o goleiro Vinícius Silvestre.

Aos oito minutos da segunda etapa, Vitinho recebeu de Mucuri na entrada da área e finalizou no canto do gol, empatando para o Fortaleza. Sete minutos depois, após passe de Pierre, o atacante invadiu a área e marcou o seu segundo.

Aos 32 da etapa complementar, Miritello recuperou a bola, saiu de cara para o gol e finalizou na saída de Tadeu. Aos 45, após cobrança de escanteio, Miritello subiu mais alto que a defesa e marcou o quarto gol do Fortaleza.

Próximas partidas

Fortaleza

Jogo: Confiança x Fortaleza

Confiança x Fortaleza Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h30 (de Brasília)

07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h30 (de Brasília) Competição: Copa do Nordeste - Quartas de Final

Copa do Nordeste - Quartas de Final Local: Bastistão, em Aracaju (SE)

Goiás

Jogo: Goiás x Vila Nova

Goiás x Vila Nova Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)

09 de maio de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 8ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B - 8ª rodada Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

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