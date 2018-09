Figueirense recebe vice-líder CSA mirando o G-4 da Série B

Neste sábado, o Figueirense recebe o CSA no estádio Orlando Scarpelli, às 16h30, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em busca de mais três pontos para continuar na briga pelo acesso à elite do futebol nacional. O jogo é muito importante para o time catarinense que está na sexta colocação com 38 pontos, cinco a menos que os visitantes, que estão na segunda colocação e podem ficar ainda mais próximo do líder Fortaleza se triunfarem na próxima partida.

No treino desta sexta-feira, o técnico Milton Cruz não teve a presença de Matheus Ribeiro, que está com dores musculares, passará por exames e não jogará diante do CSA. No entanto, o treinador contou com cinco novidades: Jorge Henrique, Zé Antônio, Betinho, Juninho e João Paulo, que não jogaram diante do Fortaleza, mas que poderão ser utilizados no jogo deste sábado.

Para o volante Lucas, que foi improvisado como lateral-direito na última partida após a lesão de Matheus Ribeiro, o objetivo principal é entrar focado na partida do fim de semana e aproveitar o mando de campo para que o time não se afaste das primeiras colocações.

“Temos mais um grande desafio agora diante do CSA, mas o importante é que o jogo será em casa, no Scarpelli. Temos que fazer valer os bons resultados fora de casa com uma vitória como mandante, esse é o ponto. O triunfo nos aproxima ainda mais do G-4 e também não deixamos os líderes desgarrarem na ponta. O objetivo é entrar em campo com sangue no olho e deixar tudo dentro de campo para conseguir os três pontos”.

Já no lado do CSA, o momento é de muito otimismo, já que o clube alagoense vem fazendo história na competição e está cada vez mais perto de jogar a Série A no ano que vem. E para que o sonho se realize, a diretoria ainda busca por mais reforços para deixar o elenco ainda mais qualificado.

“Nós temos uma perspectiva até a fechada da janela. Desde de segunda-feira estamos trabalhando bastante para entender o final da janela e fortalecer o elenco justamente porque nós já perdemos três jogadores importantes para o próximo confronto e é fundamental ter um elenco fortalecido”, destacou o técnico Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE x CSA

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data: 08 de setembro de 2018, sábado

Horário: 16h30 (Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Joao Fabio Machado Brischiliari (PR)

FIGUEIRENSE: Denis; Joao Paulo, Cleberson, Nogueira e Diego Renan; Lucas Marques, Pereira, Matheus Sales e Gustavo Ferrareis, Elton e Felipe Amorim

Técnico: Milton Cruz

CSA: Felipe Garcia; Celsinho, Leandro Souza, Matheus Lopes e Rafinha; Yuri, Pio, Daniel Costa e Juan; Didira e Rubens

Técnico: Marcelo Cabo