Embalados, América-MG e Bragantino se enfrentam no Independência

Nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), a bola rola no Independência, em Belo Horizonte (MG), para o confronto entre América-MG e Bragantino, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm embaladas e tentam manter a boa forma na competição. O Coelho ocupa a sexta colocação com 38 pontos, enquanto o Massa Bruta é o líder com 54 pontos.

Vindo de vitória em casa diante do CRB, o América-MG pode, enfim, entrar na zona de acesso à primeira divisão depois da reação que tirou o time da lanterna da competição. Para o confronto, o técnico Felipe Conceição terá alguns desfalques importantes.

O volante Flávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora e deve ser substituído por Zé Ricardo. Outra baixa é o zagueiro Pedrão, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita na derrota para o Coritiba, pela 25ª rodada. Com isso, Lucas Kal e Ricardo Silva devem formar a dupla de defesa. Por fim, o goleiro Jori, cortado de última hora para o jogo contra o CRB, teve que passar por uma cirurgia no joelho direito e dará lugar a Airton.

O comandante americano falou sobre a lista de jogadores indisponíveis. “Hoje não é somente em uma posição que tenho dúvida. Ainda bem, né?! Fruto do trabalho deles. Temos vários jogadores que posso trocar e não tenho dúvidas. Tanto meninos, como o Flávio, que vinha numa sequência, por isso mantive, tanto o Zé, que está voltando, o Azevedo, que está voltando. Hoje não temos um ou dois, temos uma equipe grande, um grupo grande, que vai dar conta do recado”, declarou.

O Bragantino também vem de bom triunfo, em duelo contra o São Bento fora de casa. Com 16 pontos a mais que o quinto colocado CRB, o Massa Bruta tenta garantir o acesso o mais rápido possível para, assim, focar apenas na disputa do título.

“A gente sempre trabalhou em busca do título, mas o primeiro objetivo é conseguir o acesso. Acho que todas as equipes que estão brigando ali é pelo acesso. Depois que você conseguir subir, você vai brigar pelo titulo. Estamos na frente e vamos fazer de tudo para manter essa liderança. Faltam 12 jogos, ainda. É importante continuar trabalhando da mesma maneira, concentrado. Temos quatro jogos em 12 dias e esperamos fechar com chave de ouro essa sequência. Temos tudo para em duas ou três semanas encaminhar nosso acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro”, declarou o técnico Antônio Carlos Zago

Para a partida, o treinador não terá Morato à disposição. O atacante, que desfalcou a equipe na última rodada, não viajou para enfrentar o América-MG, por conta de um incômodo na coxa direita. Em relação ao time titular, o comandante deve seguir com o rodízio pensando na maratona de jogos do clube de Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X BRAGANTINO

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 08 de outubro de 2019, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

AMÉRICA-MG: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Willian Maranhão, Diego Ferreira e Matheusinho; Júnior Viçosa.

Técnico: Felipe Conceição

BRAGANTINO: Júlio César; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz e Edimar; Uillian Correia (Pedro Naressi), Ricardo Ryller e Claudinho (Vitinho); Ytalo (Robinho), Wesley e Roberson.

Técnico: Antônio Carlos Zago