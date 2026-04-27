Em jogo de seis gols, Vila Nova empata com Ceará e lidera Série B

Em jogo válido pela sexta rodada da Série B, disputado na tarde deste domingo, no Castelão, o Vila Nova empatou com o Ceará por 3 a 3, resultado suficiente para manter a liderança.
Situação na tabela
Com 12 pontos ganhos, o Vila Nova figura na primeira colocação do torneio nacional. O Ceará, por sua vez, contabiliza 10 pontos e fecha o G6 da Segunda Divisão.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪CEARÁ 3 X 3 VILA NOVA 🔴⚪
🏆 Competição: Série B (6ª rodada)
🏟️ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
Gols
⚽ Rafa Silva, aos 13' do 1ºT (Vila Nova)
⚽ Lucas Lima, aos 15' do 1ºT (Ceará)
⚽ Matheus Araújo, aos 44' do 1ºT (Ceará)
⚽ Matheus Araújo, aos 48' do 1ºT (Ceará)
⚽ João Vieira, aos 18' do 2ºT (Vila Nova)
⚽ Rafa Silva , aos 17' do 2ºT (Vila Nova)
Como foi o jogo
O Vila Nova conseguiu sair na frente logo aos 13 minutos do primeiro tempo, por meio de Rafa Silva. Dois minutos depois, Lucas Lima empatou. Com gols aos 44 e aos 48, o Ceará virou o jogo.
Na etapa complementar, porém, o time mandante não foi capaz de administrar sua boa vantagem. João Vieira fez o segundo do Vila Nova aos 18 minutos e Rafa Silva empatou aos 22.
Próximos jogos
Ceará
Jogo: Ceará x Maranhão
Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Competição: Copa do Nordeste (5°rodada)
Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA)
Vila Nova
Jogo: Araguaína x Vila Nova
Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)
Competição: Copa Verde (5°rodada)
Local: Estádio Leôncio de Souza Miranda, em Araguaína (TO)
Veja outros resultados da rodada
- São Bernardo 1 x 0 Goiás
- Operário 0 x 0 Fortaleza
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