Em jogo de seis gols, Vila Nova empata com Ceará e lidera Série B

Em jogo válido pela sexta rodada da Série B, disputado na tarde deste domingo, no Castelão, o Vila Nova empatou com o Ceará por 3 a 3, resultado suficiente para manter a liderança.

Situação na tabela

Com 12 pontos ganhos, o Vila Nova figura na primeira colocação do torneio nacional. O Ceará, por sua vez, contabiliza 10 pontos e fecha o G6 da Segunda Divisão.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪CEARÁ 3 X 3 VILA NOVA 🔴⚪

🏆 Competição: Série B (6ª rodada)

🏟️ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

Gols

⚽ Rafa Silva, aos 13' do 1ºT (Vila Nova)

⚽ Lucas Lima, aos 15' do 1ºT (Ceará)

⚽ Matheus Araújo, aos 44' do 1ºT (Ceará)

⚽ Matheus Araújo, aos 48' do 1ºT (Ceará)

⚽ João Vieira, aos 18' do 2ºT (Vila Nova)

⚽ Rafa Silva , aos 17' do 2ºT (Vila Nova)

Como foi o jogo

O Vila Nova conseguiu sair na frente logo aos 13 minutos do primeiro tempo, por meio de Rafa Silva. Dois minutos depois, Lucas Lima empatou. Com gols aos 44 e aos 48, o Ceará virou o jogo.

Na etapa complementar, porém, o time mandante não foi capaz de administrar sua boa vantagem. João Vieira fez o segundo do Vila Nova aos 18 minutos e Rafa Silva empatou aos 22.

Próximos jogos

Ceará

Jogo: Ceará x Maranhão

Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Competição: Copa do Nordeste (5°rodada)

Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís (MA)

Vila Nova

Jogo: Araguaína x Vila Nova

Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

Competição: Copa Verde (5°rodada)

Local: Estádio Leôncio de Souza Miranda, em Araguaína (TO)

Veja outros resultados da rodada

São Bernardo 1 x 0 Goiás

Operário 0 x 0 Fortaleza

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