Em disputa da parte de cima da tabela, Atlético-GO vence o Coritiba fora de casa

Em confronto direto pela segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritbia perdeu por 2 a 1 para o Atlético Goianiense na manhã deste domingo. O jogo ocorreu no Couto Pereira e fechou a 21ª rodada da competição.

Jogando como visitante, o Atlético-GO não se intimidou, e iniciou a partida pressionando a saída de bola do Coxa. A estratégia surtiu efeito, e logo aos 3 minutos Moacir aproveitou um cruzamento de Jorginho e abriu o placar.

O gol do Dragão obrigou o Coxa a mudar a postura, mas ainda assim, a equipe de Wagner Lopes atacava com mais perigo. Aos 15 minutos, o zagueiro Gilvan recebeu uma bola rebatida no escanteio e bateu com força no travessão.

Após o susto, o Coritiba melhorou no jogo, e chegou a ficar próximo de um empate. A melhor chance foi com Rodrigão, que já nos acréscimos recebeu a bola na cara do gol, mas não foi feliz na conclusão.



No início da segunda etapa, o Coxa conseguia manter a postura ofensiva, mas ainda esbarrava nas boas defesas do goleiro Kozlinski. Oportunista no ataque, o Atlético aproveitou os espaços para ampliar o placar, aos 28 minutos com Rodrigo Rodrigues. O atacante havia acabado de substituir Pedro Raul.

Quando a vitória dos visitantes parecia encaminhada, o Coritiba começou a esboçar uma reação, ao marcar com Rafinha aos 35 minutos. No entanto, a pressão nos minutos finais não teve sucesso, principalmente após a expulsão de Matheus Sales, aos 45 minutos.

Com o resultado, o Atlético-GO chega a 37 pontos e assume a segunda colocação, encurtando a distância para o líder Bragantino. Já o Coritiba perde duas posições, ficando em quarto com 34 pontos.

É NOSSO!

É NOSSO!

É NOSSO! Em grande partida coletiva, o Atlético venceu a equipe do Coritiba por 2 a 1. Moacir e Rodrigo Rodrigues marcaram!#CFCxACG #RespeitaAsCores pic.twitter.com/SUHyEmo5yV — Atlético Goianiense (@ACGOficial) September 8, 2019



FICHA TÉCNICA

CORITIBA X ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data: 8 de Setembro de 2019, domingo

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Christiano Gayo Nascimento (DF)

Assistentes: Luciano Benevides de Sousa (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Cartões amarelos: Jonathan (Atlético-GO), Rodrigão (Coritiba), Kozlinski (Atlético-GO), Nicolas (Atlético-GO) e Sabino (Coritiba)

Cartão Vermelho: Matheus Sales (Coritiba)

Gols:

Coritiba: Rafinha aos 35 do segundo tempo

Atlético-GO: Moacir aos 3 do primeiro tempo e Rodrigo Rodrigues aos 28 do segundo



CORITIBA: Alex Muralha; Diogo Mateus, Walisson Maia (Patrick), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano (Nathan), Giovanni (Wellissol), Thiago Lopes e Rafinha; Rodrigão.

Técnico: Umberto Louzer

ATLÉTICO-GO: Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; André Castro, Moacir e Jorginho (Nathan); Reginaldo (André Luis), Pedro Raul (Rodrigo Rodrigues) e Mike.

Técnico: Wagner Lopes