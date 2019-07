Em busca da liderança, Ponte Preta e Atlético-GO se enfrentam pela Série B

Nesta terça-feira (16), Ponte Preta e Atlético-GO fazem um confronto direto pelas primeiras posições da Série B do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, às 21h30 (de Brasília), as duas equipes se enfrentam pela 10ª rodada da competição e tentam dar sequência aos bons resultados para seguir na cola do líder Bragantino.

Com nove jogos disputados, a Macaca ocupa a segunda colocação na tabela com 18 pontos conquistados, seguida de perto pelo próprio Dragão, que está em terceiro com 17 pontos. Ou seja, quem vencer fica pelo menos na vice-liderança, podendo chegar à primeira posição caso o Bragantino, que tem 19 pontos, tropece.

Vindo de vitória por 3 a 2 contra o Oeste, na primeira rodada após a parada para a Copa América, a Ponte Preta defende uma série de oito jogos sem derrota no Brasileirão. O único resultado negativo ocorreu na primeira rodada, quando a Macaca perdeu para o Coritiba no Couto Pereira, pelo placar de 2 a 0.

Para isso, a equipe comandada por Jorginho aposta na força de seu setor ofensivo. Com 15 gols, o clube alvinegro possui o melhor ataque do campeonato. Um dos cinco artilheiros do time, com dois gols marcados, Roger trata o confronto desta terça-feira como essencial para os objetivos da Ponte.

“Sabemos que o jogo é contra uma equipe qualificada, mas vamos fortes para o jogo, nossa meta inicial neste retorno é vencer os dois em casa e falta um. Duas vitórias agora são importantes, pois podem nos capacitar a buscar a liderança contra o Bragantino na sequência”, declarou o camisa 9.

Também vitorioso na última rodada, pelo placar de 2 a 0 em clássico contra o Vila Nova, o Atlético-GO chega com moral para a partida. O Dragão já soma três triunfos seguidos na Série B, com quatro gols marcados e nenhum sofrido.

Em relação ao time titular, o técnico Wagner Lopes pode ter apenas um desfalque. Substituído no último jogo com dores na panturrilha, o zagueiro Gilvan viajou com o restante do elenco para Campinas, mas não está confirmado se o defensor tem condições de entrar em campo.

Após a vitória contra o Vila Nova, Wagner Lopes falou sobre a expectativa para o duelo contra a Macaca. “A gente sabe que não tem nada definido, tem muita competição pela frente e a cada jogo todo mundo tem que estar com esse espírito de buscar se superar para trazer as vitórias necessárias para a gente estar sempre perto do G4”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X ATLÉTICO-GO

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 16 de julho de 2019, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Jailson Albano da Silva (CE)

Ponte Preta: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Airton e Abner; Edson, Camilo, Marquinhos, Matheus Vargas e Gerson Magrão; Roger.

Técnico: Jorginho

Atlético-GO: Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan (Oliveira) e Nicolas; André Castro, Moacir e Jorginho; Matheus, Pedro Raul e Mike.

Técnico: Wagner Lopes