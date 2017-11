Dourado espera que Inter encerre o ano com “chave de ouro”

Um dos destaques do Internacional na temporada, o volante Rodrigo Dourado quer que o time colorado conquiste mais uma vitória para o técnico-interino Odair Hellmann. Após o treinamento desta quarta-feira, o jogador falou sobre a busca pelo título da Série B, a mudança de técnico e até sobre a decisão da Libertadores.

O time gaúcho pode levantar o troféu da Segunda Divisão neste sábado. Para isso, além de vencer o Guarani, o colorado precisa torcer por um tropeço do América-MG, que enfrentar o CRB, no estádio Independência, em Belo Horizonte. “Claro que a gente quer ganhar, mas não depende só da gente. O importante é a gente fazer a nossa parte. Acho que fizemos uma grande Série B, tivemos alguns tropeços, que normal num campeonato muito difícil. Ganhamos o último jogo e para fechar com chave de ouro a gente tem que ganhar em casa com o apoio da nossa torcida para esquecer esse ano. Espero que isso não aconteça mais”, destacou Dourado.

O volante do Inter já despertou o interesse de outros clubes, mas ainda não definiu seu futuro. Contudo, Dourado garantiu que está feliz no colorado gaúcho. “É difícil falar. Não acabou ainda o ano para a gente. Temos mais uma semana para chegar o ano com chave de ouro, depois curtir as férias, que ano passado foi bem difícil. Então, esquecer tudo, curtir as férias e depois ver o que vai acontecer, se tiver que sair ou se ficar. Sou muito feliz aqui, se tiver que ficar vou seguir feliz”, disse.

O Internacional ainda está em busca de um treinador para comandar a equipe colorada em 2018. Nesta quinta-feira, a direção deve se reunir com filho de Abel Braga para negociar um possível retorno do técnico ao clube. Dourado ressaltou que a busca pelo novo comandante é função da direção e que o foco dos jogadores está na próxima partida. “A gente não conversa muito. Isso é com a direção. Claro que será um projeto novo, mas nesse momento a gente está focado no último jogo com o Odair, que é um cara que todo mundo gosta e estamos junto com ele. A gente espera dar mais uma vitória para ele, pois ele merece”, observou.

Como Porto Alegre vive o clima de final da Libertadores, o volante colorado foi questionado sobre a decisão. Contudo Dourado foi sucinto na resposta. “Rivalidade sempre tem, né. O lado deles é o lado deles. Eles estão de parabéns, estão na final. A gente está focado aqui no Inter. Temos mais uma semana para fechar um ano que foi difícil para nós, mas que conseguimos o nosso objetivo principal. Terminar bem é o que queremos para este fim de ano”, finalizou.