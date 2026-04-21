Cuiabá x Botafogo-SP: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Foto: Reprodução / Cuiabá EC
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 20:00

Cuiabá e Botafogo-SP se enfrentam pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Cuiabá chega para a partida após vencer a primeira na Série B, contra o Goiás, por 2 a 0, em 15º na tabela, com seis pontos. Já o Botafogo-SP chega em uma sequência de três jogos sem vencer, em oitavo na classificação, com sete pontos.

Prováveis escalações

Cuiabá

Marcelo Carné; Raylan, João Basso, Vitor Mendes e Marlon; Rual, Calebe, Pepê e David Miguel; Hernandes e Rodrigo Rodrigues.
Técnico: Eduardo Barros.

Botafogo-SP

Jordan; Pedrinho, Wallace, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Leandro Maciel e Morelli; Zé Hugo, Luizão e Kelvin.
Técnico: Cláudio Tencati.

Arbitragem

  • Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
  • Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

Ficha técnica

Confronto: Cuiabá x Botafogo-SP
Competição: Brasileirão Série B - 6ª rodada
Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
Transmissão: Disney+

