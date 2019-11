Cuiabá vence São Bento em Sorocaba e se aproxima do G4 da Segundona

O Cuiabá conquistou uma importante vitória na noite desta sexta-feira. Visitando o São Bento, em Sorocaba, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão, o time mato-grossense acabou levando a melhor por 2 a 1 e encostou no G4 faltando quatro jogos para o fim da competição. Os gols do Cuiabá foram marcados por Jefinho e Felipe Marques. Fábio Bahia descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Cuiabá foi a 50 pontos e assumiu a sétima colocação, desbancando o Operário. Agora, a equipe mato-grossense está a apenas quatro pontos do G4 da Série B e, por isso, não desistiu do tão sonhado acesso à elite do futebol nacional.

Já o São Bento continua na zona de rebaixamento, mais precisamente na última colocação da tabela, com apenas 30 pontos ganhos, e vê o rebaixamento à Série C se aproximar cada vez mais.

O jogo – O Cuiabá foi quem abriu o placar em Sorocaba. Aos 21 minutos, Felipe Marques apareceu pela esquerda e cruzou baixo para Lucas Braga, que completou para o gol, mas Henal fez grande defesa à queima-roupa. No rebote, Jefinho bateu firme, sem chances para o goleiro rival, que desta vez teve de amargar a bola no fundo das redes.

Mas a alegria dos visitantes durou pouco. Oito minutos depois, o São Bento deixou tudo igual com Fábio Bahia. Paulinho Bóia, emprestado pelo São Paulo, cruzou rasteiro em direção a Zé Roberto, e o centroavante fez o giro já batendo, mas a bola desviou na zaga e sobrou nos pés de Fábio Bahia, que finalizou no segundo pau para empatar a partida.

Antes de as equipes irem para o intervalo, o São Bento teve uma última grande oportunidade de voltar para o vestiário em vantagem no placar, mas Raphael Martinho desperdiçou. Após cobrança de falta de Rodolfo, o atacante ficou com a sobra e bateu firme, mas o goleiro do Cuiabá fez boa defesa para evitar o segundo gol dos donos da casa.

Segundo tempo

O Cuiabá voltou para a etapa complementar mais ligado e logo no primeiro minuto conseguiu voltar à frente no placar. Felipe Marques recebeu dentro da área, deu um corte seco em Fábio Bahia e bateu no ângulo, sem qualquer chance para o goleiro Henal.

O São Bento foi responder só aos 20 minutos em mais um lance protagonizado por Raphael Martinho. Desta vez, o atacante recebeu cruzamento rasteiro de Marcos Martins e completou para o gol, mas o goleiro Victor Souza fez importante defesa para manter o Cuiabá em vantagem.

Só que aos 29 minutos as coisas ficaram mais difíceis para o Cuiabá. Alex Ruan deu uma cotovelada em Marcos Martins e acabou sendo expulso pela arbitragem. Desta forma, os visitantes tiveram de segurar a vantagem no placar com um homem a menos e, no fim, conseguiram sair de campo com três preciosos pontos que os mantêm na briga pelo acesso.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 2 CUIABÁ

Local: estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Data: 8 de novembro de 2019 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Gustavo Marin Schier (RS) e Mateus Olivério Rocha (RS)

Gols: Jefinho, aos 21 do 1ºT, e Felipe Marques, ao 1 do 2ºT (Cuiabá); Fábio Bahia, aos 29 do 1ºT (São Bento)

Cartões amarelos: Paulinho Bóia e Paulinho (São Bento); Hélder, Paulinho e Marino

Cartão vermelho: Alex Ruan (Cuiabá)

SÃO BENTO: Henal; Marcos Martins, Alisson, Joilson (Eduardo) e Guilherme Romão; Paulinho (Fernandes), Fábio Bahia e Rodolfo; Raphael Martinho, Zé Roberto e Paulinho Bóia (Caio Rangel)

Técnico: Marcelo Cordeiro

CUIABÁ: Victor Souza; Léo, Ednei, Hélder e Paulinho; Marino, Alê (Djavan) e Jean Patrick (Toty); Felipe Marques (Alex Ruan), Jefinho e Lucas Braga

Técnico: Marcelo Chamusca