Criciúma x Botafogo-SP: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo

Nesta sexta-feira, o Criciúma enfrenta o Botafogo-SP pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse.
Onde assistir?
O confronto será transmitido pela ESPN, Disney+, SportyNet e XSports.
Como chegam as equipes?
O Criciúma perdeu para o Goiás na última partida, somando quatro pontos na tabela e ficando na 12ª colocação. Com seis pontos conquistados, o Botafogo-SP foi derrotado pelo São Bernardo na última rodada e está na quarta posição da competição.
Prováveis escalações
CRICIÚMA
Airton; Bruno Alves, César Martins, Luciano Castan e Marcinho; Jean Irmer, Fellipe Mateus, Marcelo Hermes e Otero; Diego Gonçalves e Waguininho.
Técnico: Eduardo Baptista
BOTAFOGO-SP
Victor Souza; Jonathan, Vilar, Cartão e Patrick Brey; Leandro Maciel, Everton, Zé Hugo e Kelvin; Rafael Gava e Hygor.
Técnico: Cláudio Tencati
Ficha técnica
Data e horário: sexta-feira, 10 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
